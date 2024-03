Dragon’s Dogma 2: Tester schimpfen über schwache Performance – Wie groß sind die Probleme auf PC, PS5 und Xbox?

Wie sieht es mit schwächeren Systemen aus? Die Kollegen von PCGamer testeten das Spiel auch auf einem Full-HD-System mit RX 6600. Hier merkt man schnell, dass die RX 6600 nur knapp für das Spiel reicht. Vor allem die 8 GB Videospeicher werden in anspruchsvollen Szenen zum Problem. So erklärt der Tester, dass es im Spiel immerhin eine Warnung gibt, bevor der Speicher überläuft:

In der MeinMMO-Redaktion haben wir das Spiel ebenfalls getestet. Mit einem AMD Ryzen 7 5800X, 32 GB RAM, NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti und einer Auflösung von 2560 x 1440 ist Kollege Karsten durch die große Stadt Battahl gelaufen. Hier schwanken die FPS zwischen 60 und 80 FPS hin und her. Den Anspielbericht zu Dragon’s Dogma 2 lest ihr direkt auf MeinMMO.

