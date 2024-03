Dragon’s Dogma 2 erhält Traumwertungen im Test: „Wird immer besser, je tiefer man eindringt“

Gibt es auch negative Tests? PCGamesN kommt am Ende nur bei 70 % raus und nennt es ein ambitioniertes, aber doch fehlerhaftes Action-Rollenspiel. Man müsse Dragon’s Dogma 2 schon so annehmen, wie es ist. Die Testerin bemängelt gravierende Hardware-Probleme, zu viele Trash-Mobs und Einschränkungen im Reise-System.

Im Vergleich zu Dragon’s Dogma 1 hätten die Quests mehr Auswirkungen, die Welt sei größer und die Kämpfe seien ausgefeilter. Aber im Wesentlichen sei es „mehr Dragon’s Dogma“, was offenbar in den Augen des Testers nichts Schlimmes ist. Er gibt 89 %.

The Sixth Axis nennt Dragon’s Dogma 2 einen „Triumph von einem Spiel“, das Zeit erfordert und einen immer wieder in eine neue Höhle, oder eine zufällige Quest zieht.

