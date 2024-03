Dragon’s Dogma 2: Multiplayer und Koop – Das müsst ihr wissen

Wenn es um die wichtigsten Suchanfragen geht, die in Verbindung mit Dragon’s Dogma 2 stehen, dann sind die Themen Multiplayer und Koop nicht weit. Tatsächlich gibt es in dem Capcom-Rollenspiel eine Möglichkeit, die Erfahrung anderer Spieler zu beeinflussen. Die funktioniert aber anders, als ihr vielleicht denkt.

Kann man Dragon’s Dogma 2 im Multiplayer beziehungsweise Koop spielen? Klären wir die Gretchenfrage zuerst: Dragon’s Dogma 2 ist ein Singleplayer-Rollenspiel ohne optionalen Multiplayer- oder Koop-Modus.

Es gibt auch keine Möglichkeit, in die Sessions anderer Spieler einzufallen – wie es etwa in Spielen von From Software wie Elden Ring oder Dark Souls möglich ist.

Also bin ich stets allein unterwegs? Auch hier ist die Antwort ein klares „Nein“. In Dragon’s Dogma 2 werdet ihr stets von einem Hauptvasallen begleitet, den ihr neben eurem Alter Ego in der Charaktererstellung kreiert.

Darüber hinaus könnt ihr noch zwei Hilfsvasallen auf euer Abenteuer mitnehmen. Diese drei NPC-Recken unterstützen euch im Kampf, sammeln Gegenstände auf, bieten Lagerplatz und viele weitere Vorteile.

Die Vasallen und der Erweckte aus Dragon’s Dogma 2 in Aktion:

Dragon's Dogma 2 zeigt im neuen Trailer actionreiche Kämpfe mit einer neuen Klasse

Bereits im ersten Dragon’s Dogma aus 2012 wurden Spieler von KI-Vasallen begleitet. Sicherlich kommt daher der Wunsch vieler Fans, das neue Abenteuer dieses Mal mit realen Freunden gemeinsam zu erleben.

Wie stehen die Chancen für eine Koop-Mod? Der Wunsch nach so einer Modifikation ist in jedem Fall da, wie dieser Community-Thread auf Steam zeigt. Dazu kommt: Für andere beliebte Singleplayer-Spiele aus der jüngeren Vergangenheit, wie Hogwarts Legacy, kamen recht schnell nach der Veröffentlichung Koop- und Multiplayer-Mods aus der Community.

Falls solch eine Erweiterung nach dem Launch von Dragon’s Dogma 2 live gehen und vernünftig funktionieren sollte, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.

Kein Koop, aber dafür Geschenke von Herzen

Wie beeinflusse ich dann die Erfahrung anderer Spieler? Ihr könnt als Hilfsvasallen die Hauptvasallen anderer Spieler mitnehmen. Genauso ist es möglich, dass andere Spieler euren Hauptvasallen als Unterstützung einpacken.

Sobald sich die Wege von euch und eurem Hilfsvasallen irgendwann wieder trennen, dürft ihr diesen bewerten. Außerdem ist es möglich, dem hilfreichen Kämpen ein Geschenk mitzugeben, das dann der Spieler erhält, der den Vasall erschaffen hat.

Alles, was ihr sonst noch zum Spiel wissen solltet, findet ihr hier: Dragon’s Dogma 2 – Alles zu Release, Character Creation und Klassen