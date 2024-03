Dragon’s Dogma 2: Romanzen freischalten – So werdet ihr zum Romantiker

Auch in Dragon’s Dogma 2 könnt ihr Romanzen eingehen und euch der Liebe hingeben, doch das ist nicht überall der Fall. Wir zeigen euch, bei welchen Personen eine Romanze möglich ist und wie ihr diese freischalten könnt.

Was ist eine Romanze in Dragon’s Dogma 2? Im RPG von Capcom könnt ihr Romanzen eingehen. Das heißt, ihr umschmeichelt einen NPC mit Hilfen und Gesten und gewinnt so das Herz der Person, um intimere Szenen zu ermöglichen.

Bislang sieht es so aus, als könntet ihr nur zwei Personen von Dragon’s Dogma 2 verführen: Ulrika und Wilhemina. Beide besitzen Quests, denen ihr nachgehen könnt, um sie für euch zu gewinnen. Wir zeigen euch, wie ihr das anstellen könnt.

Hier ist der neueste Trailer zu Dragon’s Dogma 2 passend zum Launch:

Zum Launch bekommt Dragon’s Dogma 2 einen finalen Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Romanze mit Ulrika – So geht’s

Wie umgarne ich Ulrika? Um Ulrika für euch zu gewinnen, müsst ihr einer langen Quest folgen, die ihr sogar verpassen könnt, wenn ihr zu weit in der Story fortgeschritten seid. Folgende Missionen sind für euch wichtig:

Readvent of Calamity

Home Is Where the Hearth Is

Trouble on the Cape

Wichtiges, damit ihr die Quest nicht verpasst Die Seite gamespot.com hat viele Tests zu dieser Quest durchgeführt. Immer, wenn die Orte „Bakbattahl“ oder „Checkpoint Rest Town“ entdeckt oder besucht wurden, konnte die Quest rund um Ulrika nicht gestartet werden. Bevor ihr also in der Hauptstory weitermacht, solltet ihr unbedingt einige Quests in „Vernworth“ erledigen und mit Commander Brant gesprochen haben. Er wird euch irgendwann den Hinweis geben, euch nach Melve zu begeben. Ab hier startet die Quest dann.

Eure Quest für Ulrika beginnt, wenn ihr mit einer Ochsenkarre nach Melve zurückkehrt. Dort angekommen, erscheint eine Cutscene, die einen roten Drachen zeigt. Ihr müsst ihn bekämpfen und könnt dann eure Reise nach Melve weiterführen. Ihr könnt zudem noch die Laufbahn „Mystische Klinge“ freischalten, wenn ihr in der Nähe mit Sigurd sprecht.

Rastet nun für einige Tage und besucht dann das Haus von Ulrika in Melve. Dort angekommen werdet ihr Zeugen einer Konversation zwischen Ulrika und Martin, einem korrupten Beamten. Nach der Konversation dürft ihr mit Ulrika sprechen und sie wird euch sagen, dass es Zeit ist zu schlafen.

Das Spiel wechselt jetzt seine Tageszeit und wenn ihr das Haus von Ulrika verlasst, wird Lennart euch sagen, dass Ulrika abgehauen ist und ihr sie nun finden müsst.

Um Ulrika zu finden, müsst ihr jetzt zum „Harve Village“ aufbrechen, welches sich westlich von „Vernworth“ befindet.

Dort angekommen müsst ihr Ulrika helfen gegen einen Saurier-Hinterhalt zu kämpfen. Nach dem Kampf müsst ihr mit der Dame reden. Sie bittet euch darum, Lennart Bescheid zu geben, dass es ihr gut geht. Geht jetzt zurück zu Ulrikas Haus in Melve und berichtet Lennart von eurer Nachricht – So beendet ihr die erste Quest.

Die zweite Quest wird erst aktiviert, wenn ihr Melve verlasst, für drei oder mehr Tage rastet und mit einer Ochsenkarre erneut nach Melve zurückkehrt. Nun werdet ihr von einer Wache aufgehalten, die ihr mit 5.000 Gold bestechen könnt. Sucht das Haus von Ulrika auf und sprecht erneut mit Lennart.

Die Bewohner von Melve wollen zurückkämpfen und brauchen Waffen. Ihr müsst jetzt 4 billige Waffen vom umliegenden Schmied erwerben und diese Lennart geben. Ein Kampf wird ausbrechen, bei dem eure Vasallen kaum helfen können. Versucht zu überleben, bis die Wachen einen Rückzug anordnen.

Lennart wird sich bei euch bedanken und euch auftragen, Ulrika von den Geschehnissen aus Melve zu berichten. Jetzt reist ihr erneut nach Harve Village, um mit Ulrika zu sprechen. Dort angekommen müsst ihr Ulrika aber helfen einen Bewohner aus Harve zu retten. Dieser wurde von Sauriern entführt und befindet sich in der Hölle „Stormwind Cave“.

Befreit den unglücklichen Bewohner aus seiner Gefangenschaft und tötet alle Feinde aus der Hölle. Habt ihr es lebendig wieder hinausgeschafft, werdet ihr mit Gold belohnt und Ulrika wird zur Leiterin von Harve ernannt.

Jetzt müsst ihr nur noch einige Tage in Harve rasten und Ulrika am Pier treffen. Sie wird euch mitteilen, sie am Abend erneut an derselben Stelle zu treffen. Rastet erneut, bis es Abend geworden ist und trefft sie an derselben Stelle. Nun sollte eine Cutscene erscheinen.

Auf der zweiten Seite geht es um die Romanze mit Wilhelmina.