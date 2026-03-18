Spieler schimpfen über DLSS 5, doch der Chef von Nvidia erwidert: „Ihr liegt alle völlig falsch“

Die Kritik um DLSS 5 hört nicht auf. Spieler schimpfen über Nvidia und die Technik. Jetzt hat Nvidias Chef reagiert und erklärt, dass die Kritik Unsinn sei.

Nvidia hat kürzlich DLSS 5 vorgestellt. Das ist die nächste Generation der offiziellen Upscaling-Technologie von Nvidia. Doch die Kritik an der vorgestellten Technologie reißt nicht ab: Spieler schimpfen über die eingesetzte KI und die Möglichkeit, Personen und Inhalte völlig zu verändern. In großen Foren wie Reddit gibt es derzeit kein anderes Thema, worüber sich Spieler so aufregen.

In einem Gespräch mit TomsHardware hat sich jetzt Nvidias Chef Jensen Huang auf die Kritik geäußert. Und er erwidert, dass die Spieler völlig falsch liegen würden.

Spieleentwickler sollen frei entscheiden können, wofür sie KI verwenden wollen

Was sagte Jensen Huang? In dem Gespräch erklärte Huang, dass Spieler völlig falsch liegen würden, da sie die Technik nicht verstanden hätten. So sagt er:

Nun, zunächst einmal liegen Sie völlig falsch. Der Grund dafür ist, dass DLSS 5, wie ich bereits sehr ausführlich erklärt habe, die Steuerbarkeit von Geometrie, Texturen und allen anderen Aspekten des Spiels mit generativer KI verbindet. (…) Es ist keine Nachbearbeitung, es ist keine Nachbearbeitung auf Frame-Ebene, es ist generative Steuerung auf Geometrie-Ebene. All das liegt in der Kontrolle – der direkten Kontrolle – des Spieleentwicklers. Das unterscheidet sich stark von generativer KI; es ist generative KI mit Inhaltskontrolle. Deshalb nennen wir es ‚Neural Rendering‘.

Huang sagte außerdem, dass Entwickler das Tool ausprobieren und sehen können, wie sie es nutzen möchten, und deutete an, dass es jedem Entwickler selbst überlassen bleibt, einen „Toon-Shader“ zu erstellen oder zu prüfen.

Obendrein sollen Entwickler die generative KI weiterhin „feinabstimmen“ können, um sie an ihren Stil anzupassen, und der Chef von Nvidia erklärte, dass DLSS 5 der bestehenden Geometrie des Spiels generative Fähigkeiten hinzufüge, aber dass es „die künstlerische Kontrolle nicht verändert“.

Die Entwickler würden daher am Ende selbst entscheiden, wie ihr Spiel aussehen würde und nicht die künstliche Intelligenz, Spieler oder ganz andere Personen.

Der Chef von Nvidia machte vor einigen Wochen bereits deutlich, dass der Fokus seiner Firma auf KI-Entwicklung liegt und nicht mehr auf Gaming. Das zeigte sein Auftritt auf der CES 2026, der wichtigsten Tech-Messe des Jahres: Jensen Huang sagt in einem kurzen Gespräch 121 Mal das Wort KI und das zeigt, wie unwichtig Gamer Nvidia geworden sind