Jensen Huang sagt in einem kurzen Gespräch 121 Mal das Wort KI und das zeigt, wie unwichtig Gamer Nvidia geworden sind

Der NVIDIA-CEO Jensen Huang hat auf der größten Technikmesse der Welt sein Unternehmen vertreten. Ein großes Thema war der starke KI-Fokus der Firma. Das ist Social Media nicht entgangen und ein Nutzer hat ihn kurzerhand zum Meme gemacht. 

Was ist passiert? Während der CES 2026 hat der Nutzer Prior-Arm-6705 am 08.01.2026 einen Reddit-Beitrag gepostet, in dem ein Video veröffentlicht wurde, das einen Zusammenschnitt von Jensen auf der Technikmesse zeigt.  

Denn insgesamt sagte der Firmenchef mindestens 121 Mal das Wort „KI“ während seiner Auftritte und machte damit die Einstellung und den Schwerpunkt NVIDIAs deutlich. Doch Jensen selbst ist überzeugt, dass es noch einige Jahre dauern wird, bis wir einer KI vollständig vertrauen können

Der Redditor gibt später zu, er habe absichtlich nur KI verwendet, um sein Meme-Video zu erstellen und erklärt die genauen Schritte.

Aber nicht nur NVIDIA verdient den Großteil ihrer Einnahmen mit KI, ein spanisches Modell ist eigentlich gar nicht echt und ist trotzdem steinreich: 

KI ist für NVIDIA lukrativer als Gaming

Warum legt die Firma ihren Fokus auf KI? Das Unternehmen stellt seit Jahren Chips für Grafikkarten her. Dadurch sind sie neben Herstellern wie AMD der Hauptlieferant für GPUs im Gaming-Sektor. Allerdings haben sie seit einigen Jahren mit KI ein vielversprechenderes Standbein aufgebaut, das wesentlich mehr Geld einbringt. Dadurch haben viele Gamer die Sorge, dass NVIDIA sie für KI vernachlässigt. Ein Spezialist stellt sogar die These auf, dass Gamer langsam aber sicher aussterben

Mit KI macht das Unternehmen im Vergleich zu allen anderen Einnahmequellen wesentlich mehr Umsatz. Ein Diagramm von Statista aus Mai 2024 zeigt, dass KI und Data Center fast 90 Prozent der Einnahmen ausmachen, während der Gaming-Bereich nur etwa 10 Prozent darstellt. 

Ein neuerer Bericht von Investopedia zeigt, dass NVIDIA auch im Januar 2025 etwa 89 Prozent durch Computing und Networking einnahm, worunter KI fällt, während die restlichen 11 Prozent aus der Abteilung Graphics stammen. Das ist die Kategorie, in die unter anderem Gaming-Grafikkarten zugeordnet werden können. 

Aus KI wird auf Social Media KI-Schrott

Wie kommt das Video bei der Community an? Nutzer liken den Reddit-Post über 17.000 Mal, reposten den Zusammenschnitt in unterschiedlichen Subreddits und kommentieren fleißig (Stand: 14.01.2026): 

  • Visara57 schreibt (Reddit): „KI-Schrott, die Show.“
  • colenotphil scherzt (Reddit): „Jensen mit KI ist wie Mr. Krabs mit Geld.“
  • Prior-Arm-6705 kommentiert (Reddit): „Ja, KI mit KI zu finden, fühlte sich angemessen an.“ 
Das ist aber nicht das erste Mal, dass der Chef des Chipherstellers interessante Zitate vor laufender Kamera von sich gibt. Anfang des Jahres 2025 erzählt er zum Beispiel in einem Interview, wie einflussreich NVIDIA für die Computerindustrie war und immer noch sei: Jensen Huang glaubt: Nvidia soll die Kosten für Computer um das Millionenfache verringert haben

Quelle(n): reddit
