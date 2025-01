Gibt es auch eine gute Neuigkeit? Ja, denn grundsätzlich gilt: Kommt eine neue Generation von Grafikkarten, dann sinken in der Regel die Preise der alten Generation . In den nächsten Wochen und Monaten könnten daher die Preise für Nvidia-Grafikkarten nach unten gehen. Denn Einzelhändler versuchen in der Regel, Restbestände loszuwerden, um Platz für die neue Generation zu schaffen.

Zahlte man damals für die GeForce 6800 Ultra in Deutschland eine UVP von 550 Euro, so zahlt man für eine RTX 4060 heute eine UVP von 329 Euro. Man bekommt eine viel größere Leistung und Performance für weniger Geld. Zumindest, wenn man nur die rohe Rechenleistung der beiden Grafikkarten miteinander vergleicht.

In diesem Gespräch behauptet der CEO von Nvidia, dass Nvidia durch sein unermüdliches Streben nach immer schnelleren und leistungsfähigeren Grafikprozessoren in den letzten 20 Jahren die „Kosten für die Datenverarbeitung um das Millionenfache“ gesenkt haben soll.

Was sagt Jensen Huang? In einem Gespräch, welches PCGamer zitiert, spricht Jensen Huang, CEO von Nvidia, über die Vergangenheit und Zukunft von Grafikkarten.

Jensen Huang, Chef von Nvidia, erzählt in einem Gespräch auf der CES 2025, dass Nvidia die Kosten für Computer stark gesenkt habe. Tatsächlich haben sich Grafikkarten in den letzten Jahren und Jahrzehnten stark entwickelt. Doch nicht nur die Leistung, sondern auch die Preise steigen immer weiter.

