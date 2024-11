Spieler kauft RTX 4090 für 830 Euro, hält sich für einen Glückspilz – Doch wenig später wird er schwer enttäuscht

Wie reagiert die Community? Auf der einen Seite mitfühlend, auf der anderen Seite auch ein wenig spöttisch. Immerhin habe er seine eigene Sorgfaltspflicht verletzt, ohne Nachzudenken einem Fremden vertraut und ihm viel Geld in die Hand gedrückt. In dieser Hinsicht habe er sich den Fehler selbst zuzuschreiben.

Was ist das Problem? Der Spieler erklärt in einem Post etwas später , dass die Grafikkarte nicht startet. Er selbst schreibt:

Die Seriennummer passt zu einer ASUS TUF 4090 OG OC (die abgebildete Karte), und sie ist bis zum 2027/10/06 durch die Garantie abgedeckt, also stimmt das alles und deutet darauf hin, dass die Karte vor etwa einem Monat bei einem Händler gekauft wurde (via Reddit.com ).

Fan von Halo übertreibt es total: Arbeitet in seiner Garage 10 Jahre lang an einem Killer-Fahrzeug

In Japan ist ein Rucksack, der fast 500 Euro kostet und so alt wie Nintendo ist, Teil der Kultur geworden

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

In seinem Post auf Reddit erklärt er, dass es zu der Grafikkarte weder Kabel noch eine Originalverpackung gegeben habe. Und nun hoffe er darauf, dass es sich bei der Grafikkarte wirklich um eine RTX 4090 handle. Am Ende muss er feststellen, dass es mit der Grafikkarte ein ganz anderes Problem gibt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to