Ein beliebter Service von Nvidia ist ideal, wenn ihr einen schwachen PC habt – Für Vielspieler wird er nun viel schlechter

GeForce Now ist ein beliebter Streaming-Dienst, wenn ihre Titel spielen wollt, aber nicht unbedingt den stärksten Rechner habt. Jetzt hat Nvidia angekündigt, dass man die Spielzeiten einschränken wolle. Die Einschränkungen sollen für alle gelten, doch nicht sofort.

Die englische Webseite Videogamechronicle.com berichtet, dass Nvidia auf Reddit angekündigt hat, die Spielzeiten über GeForce Now einschränken zu wollen:

In Zukunft dürfen sämtliche Spieler, die für den Dienst zahlen, nur noch 100 Stunden im Monat spielen.

Spieler, die den Dienst kostenlos und mit Werbeunterstützung verwenden, sind von der Einschränkung nicht betroffen, da sie ohnehin nur maximal 30 Minuten am Stück spielen können.

Spieler mit einer Founders-Mitgliedschaft haben laut Nvidia „weiterhin unbegrenzte Spielstunden auf Lebenszeit“, aber wenn sie auf eine andere Mitgliedschaft wie Ultimate upgraden, wird das Limit von 100 Stunden ebenfalls angewendet.

Nvidia schreibt selbst dazu (via reddit.com):

Anfang nächsten Jahres wird GeForce Now ein monatliches Spielzeitlimit von 100 Stunden einführen, um Performance- und Ultimate-Mitgliedern weiterhin außergewöhnliche Qualität und Geschwindigkeit sowie kürzere Wartezeiten zu bieten. (…) Dieses großzügige Limit kommt 94 % der Mitglieder entgegen, die den Service in der Regel innerhalb dieses Zeitrahmens genießen.

Für aktive Abonnenten gilt die Einschränkung erst ab 2026, für alle anderen ab 2025

Ab wann gilt die Einschränkung? Für Personen, die vor dem 31. Dezember 2024 ein aktive, kostenpflichtiges Abo bei GeForce Now besitzen, werden erst ab 2026 von der Änderung betroffen sein.

Solltet ihr euch nach dem 31. Dezember 2024 frisch registrieren oder ein Abo bezahlen, dann gilt für euch die Einschränkung von 100 Stunden pro Monat.

Zusätzlich weist Nvidia darauf hin, dass ihr nicht genutzte Spielzeit aus einem Monat auf den nächsten Monat teilweise übernehmen könnt: 15 ungenutzte Stunden dürft ihr auf den Folgemonat übertragen. Damit stehen euch maximal 115 Stunden pro Monat zur Verfügung.

Ob es später die Option geben wird, sein Stundenkonto kostenpflichtig wieder aufzufüllen, ist nicht bekannt.

GeForce Now spricht Spieler mit schwacher Hardware an, es gibt aber Konkurrenz

Warum ist GeForce Now für einige Spieler spannend? GeForce Now ist ein Streaming-Dienst, mit welchem ihr eure eigenen Accounts in der Cloud nutzen könnt: Beim Gaming berechnet dann nicht euer PC das Spiel. Stattdessen werden die Berechnungen von Nvidia in der Cloud übernommen: Auch wenn ihr schwache Hardware besitzt, könnt ihr Top-Titel in höchsten Einstellungen über die Cloud spielen – eine stabile und schnelle Internetverbindung vorausgesetzt.

Wichtig ist aber auch, dass Nvidia schon längst nicht mehr der einzige Anbieter von Cloud-Gaming ist. So bietet etwa Microsoft mit Xbox Cloud Gaming ebenfalls die Option, bestimmte Spiele über die Cloud zu streamen. Allerdings findet ihr hier weniger Optionen als bei GeForce Now: Was ist Xbox Cloud Gaming und für wen lohnt sich das im Game Pass?