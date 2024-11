MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann hat sich den MSI Claw angesehen. Wie gut schlägt sich der Gaming-Handheld von MSI im Vergleich?

Am 11. März 2024 erschien mit dem MSI Claw ein neuer Gaming-Handheld. Doch zum Release gab es jede Menge Probleme und die Kritik fiel überwiegend negativ aus. Doch das Team hinter dem MSI Claw hat das Gerät fleißig mit Updates und Treibern versorgt.

Ich habe mir das Gerät 5 Monate nach Release angesehen und damit gezockt und das Gerät auch sonst geprüft. Nach 5 Monaten sieht es für den MSI Claw deutlich besser aus. Doch reicht das für eine deutliche Empfehlung? Denn mit einer UVP von 929 Euro für das schnellste Modell ist der Handheld nicht gerade günstig.

Update, 06.11.2024: Wir haben den Artikel leicht angepasst, neue Links ergänzt und das Titelbild erneuert.

Wer hat da getestet? Ich bin Tech Editor auf MeinMMO und habe ein Faible für Peripherie und teste Mäuse, Tastaturen und Gaming-Headsets. Für MeinMMO teste ich seit vielen Jahren Hardware für unsere Leser. Insbesondere Gaming-Mäuse gehören zu meinen absoluten Favoriten. Neben der PS5 spiele ich auch an meinem Steam Deck. Transparenzhinweis: Das Modell wurde uns vom Hersteller MSI als Rezensionsexemplar angeboten. Eine Einflussnahme auf den Test fand nicht statt. Benedikt Schlotmann

Hardware-Redakteur MeinMMO

Design

Wie ist der MSI Claw aufgebaut? Der MSI Claw ähnelt im Aufbau stark anderen Gaming-Handhelds. Im Vergleich zum Steam Deck ist das Design des MSI Claw jedoch etwas kantiger gehalten.

Außerdem bietet der MSI Claw RGB-Effekte an den Tasten und den Thumbsticks. Das ist übrigens ein Stromfresser, den ich schnell abgeschaltet habe.

Der MSI Claw übernimmt bei der Anordnung der Tasten das asymmetrische Design des Xbox-Controllers: Der rechte Thumbstick ist näher am Bildschirm orientiert, der linke Stick liegt näher am Rand des Modells. Ein Touchfeld wie das Steam Deck oder der Legion Go besitzt der MSI Claw nicht.

Einrichtung

Auf welche Software setzt der Handheld? Der vermutlich wichtigste Unterschied zum Steam Deck ist, dass der MSI Claw auf Windows 11 als Betriebssystem setzt. Im Vergleich zum Steam Deck, wo SteamOS als Betriebssystem genutzt wird, kommt beim MSI Claw ein normales Windows 11 zum Einsatz. Dadurch könnt ihr so ziemlich jedes Programm ohne Aufwand auf MSI Claw installieren. Auf dem Steam Deck muss man den Umweg über Proton gehen.

Wie ist die Einrichtung? Die Einrichtung von Windows geht problemlos. Bei der Einrichtung hat der Handheld bei mir erst einmal mehrere große Windows-Updates installiert und sich bei der Einrichtung neu gestartet. Ein weiterer Pluspunkt bei der Einrichtung: Ich muss mich nicht zwingend mit einem Microsoft-Konto einloggen oder anmelden.

Steam Deck (oben) und MSI Claw (unten): Beide sind ähnlich dick und groß, die Lüftung beim Claw ist aber wuchtiger.

Betriebssystem und Software

Wie ist die Software? Windows 11 läuft überraschend flüssig und Software lässt sich ohne Probleme zügig installieren. Das Problem ist jedoch, dass Windows einfach nicht wirklich für so kleine Bildschirme und für einen Touchscreen angepasst ist. Entsprechend fummelig ist es, wenn man Einstellungen vornehmen möchte und nicht gerade Maus und Tastatur in Reichweite hat.

Mit dem MSI Center hat MSI zumindest eine eigene Software, über welche ihr eure Spiele problemlos starten könnt. Die Software ist übersichtlich und angenehm zurückhaltend.

Habt ihr erst einmal eure Spiele und eure Software installiert und so eingerichtet, dass sich eure Spiele direkt über das MSI Center starten lassen, kann euch das fummelige Windows fast egal sein.

Steam OS und das Steam Deck sind und bleiben einfach intuitiver. Hier navigiert es sich viel leichter mit Thumbsticks und Steuerkreuz durch die Menüs als bei einem Windows-Handheld. Das Problem haben aber alle Handhelds, die auf Windows setzen (Lenovo Legion Go, ASUS ROG Ally, MSI Claw) gemeinsam.

Der MSI Claw setzt bei seinen Tasten auf das typische Design des Xbox-Controllers.

Der MSI Claw im Praxistest – Wie spielt es sich damit?

Welche Spiele habe ich getestet? Zum einen habe ich mit Wuthering Wave ein Action-RPG getestet, welches sich nicht über Steam installieren lässt. Zum anderen habe ich wie im Test mit dem Lenovo Legion Go das Actionspiel Atlas: Fallen und die Demo von Everspace 2 ausprobiert.

Atlas: Fallen ist jedes Mal im Hauptmenü abgestürzt, mit dem Hinweis, dass die Vulcan-Bibliotheken nicht geladen werden können. Das Problem ließ sich nicht beheben.

Wie fühlt sich Gaming an? Offiziell unterstützt der MSI Claw Full-HD (1080p) und bietet damit ein wenig mehr Auflösung als das Steam Deck an:

Das Steam Deck unterstützt 1280×800, was sehr nah bei 720p liegt.

Der Legion Go von Lenovo unterstützt QHD+ (2560×1600)

Der ASUS ROG Ally setzt ebenfalls auf Full-HD (1080p) wie der MSI Claw.

Die Performance ist über weite Strecken überraschend gut und vor allem flotte Spiele wie Wuthering Wave spielen sich mit stabilen 50 FPS. Ganz 60 FPS erreiche ich nicht. Das größte Problem ist jedoch vor allem die Akkulaufzeit: Nach 45 Minuten ist bei einem anspruchsvollen Spiel Schluss.

Hinzu kommt, dass die Lüftung des MSI Claw beim Spielen sehr laut, teilweise unangenehm laut wird. Mit guten, isolierenden Kopfhörern ist das kein Problem, ohne Kopfhörer macht das aber stellenweise wirklich keinen Spaß mehr. Meine Frau fühlt sich ebenfalls empfindlich davon gestört, wenn ich abends neben ihr im Bett sitze und noch eben eine Runde spielen möchte und der MSI Claw laut neben ihr am Röhren ist.

Der MSI Claw bietet RGB-Beleuchtung. Dadurch sind die Tasten auch im Dunklen sichtbar. Die Beleuchtung ist leider ein echter Akkufresser.

Die 120 Hz des Displays werden in der Regel aber nur erreicht, wenn man in den Spieleinstellungen die Auflösung auf 720p heruntersetzt und nicht in Full-HD (1080p) spielt. Dann verdoppelt sich je nach Spiel die Framerate. In modernen Spieltiteln erreicht ihr in der Regel ebenfalls die 120 Hz nicht. Bei älteren Titeln schon eher.

Auf der nächsten Seite lest ihr die Stärken und Schwächen des MSI Claw im Detail und das abschließende Fazit.