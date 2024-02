MSI Claw: Release, Preis und Performance – Alle Infos zum spannendsten Gaming-Handheld 2024

Unseren Test zum Lenovo Legion Go lest ihr in folgendem Artikel auf MeinMMO:

MSI Claw vs Steam Deck: Das Steam Deck ist etwas leichter als der MSI Claw (640 vs 675 Gramm). Der Hauptunterschied liegt darin, dass der MSI Claw auf Intel setzt, während im Steam Deck eine APU von AMD zum Einsatz kommt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie schnell ist der MSI Claw? Die ersten YouTuber und Experten durften sich bereits den neuen Gaming-Handheld auf der CES 2024 ansehen. Die Performance ist überraschend gut, was vor allem an der Upscaling-Technologie „XeSS“ liegt. Dadurch laufen die Spiele auf dem Handheld sehr flüssig.

Wie viel kostet der MSI Claw? Es gibt drei unterschiedliche Modelle für den MSI Claw: Ähnlich wie beim Steam Deck kommt es auf die Ausstattung an, wie viel ihr am Ende zahlen müsst:

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to