Vorteile: Mit dem Logitech G Cloud bekommt ihr schickes und ergonomisch bequemes Gaming-Handheld, der sich vor allem für Cloud-Gaming anbietet. Mit Xbox Cloud Gaming und GeForce Now gibt es genügend Optionen, die ihr auf dem G Cloud nutzen könnt. Die Akkulaufzeit ist obendrein lang und die Tasten fühlen sich haptisch hervorragend an.

Die Inzone Buds von Sony sind die derzeit besten In-Ears, wenn ihr an der PS5 oder am PC spielen möchtet

Nachteile: Im Handheld-Modus laufen Spiele nur auf einer Auflösung von 720p und am Fernseher immerhin in Full-HD (1080p). Die Ergonomie der Joy-Cons richtet sich eher an junge Spieler als an Erwachsene. Einige Spiele laufen obendrein nur mit einer ziemlich schwachen Performance auf der Switch. Im Vergleich zu den übrigen Handhelds ist die Leistung der Switch deutlich schwächer.

Vorteile: Das Steam Deck bezeichnet Valve selbst als einen vollwertigen Gaming-PC, der in die Hülle eines Handhelds verpackt ist. In dem Gerät stecken neben PC-Features auch haptisches Feedback, ein Gyroskop und zwei Touchpads.

Gaming-Handhelds sind mittlerweile die Alternative, wenn man nicht am Gaming-PC oder an einer Konsole wie der PS5 oder der Xbox spielen möchte.

Insert

You are going to send email to