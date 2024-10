Diese 4K-Grafikkarte ist für mich die klügste Wahl auf dem Markt und ganze 1000€ günstiger als die RTX 4090

Häufig gestellte Fragen

DLSS steht für „Deep Learning Super Sampling“ – eine geniale Upscaling-Technologie von Nvidia. Anstatt das Spiel in voller Auflösung zu rendern, berechnet die Grafikkarte zunächst eine niedrigere Auflösung. Die geringere Pixelanzahl entlastet die Hardware deutlich. Anschließend kommt künstliche Intelligenz ins Spiel: Mithilfe der RTX-Tensor-Kerne wird das Bild intelligent hochskaliert. Das Ergebnis? Eine Grafik, die in puncto Detailreichtum nahezu mit der nativen Auflösung mithält, während die Bildrate (FPS) spürbar erhöht wird. Viele Spieler können keinen Unterschied zur originalen Darstellung ausmachen, und auch ich bemerke kaum Abweichungen.

Im Zentrum von DLSS 3 steht eine bahnbrechende KI-Technologie namens „Optical Multiframe Generation“, die das herkömmliche Rendering auf den Kopf stellt. Diese innovative Methode nutzt zwei traditionell gerenderte Spielbilder und extrahiert daraus essenzielle Informationen, um mithilfe raffinierter KI-Algorithmen einen zusätzlichen Frame zu erschaffen. Man kann es sich so vorstellen: Während ihr in eure virtuellen Abenteuer eintaucht, arbeitet diese fortschrittliche Technologie unermüdlich im Hintergrund und verleiht eurer Spielerfahrung einen enormen Leistungsschub. Das Ergebnis? Eine beeindruckend gesteigerte Bildwiederholrate. Über 100 Frames pro Sekunde sind bei großen Blockbustern, die diese Technologie unterstützen, spielend leicht erreichbar.

Was ist Raytracing?

Dank der Magie des Raytracings entfaltet sich in Videospielen eine neue Dimension der Lichtdarstellung. Dieses fortschrittliche Verfahren ermöglicht es, im Spiel indirektes Licht darzustellen, das über Ecken reflektiert wird, sowie halbtransparente Objekte, durch die Licht hindurchscheint. Zudem entstehen Schatten, die so naturgetreu sind, dass sie den Spieler in eine Welt voller Authentizität und Lebendigkeit entführen. Spiele wie Cyberpunk 2077, Minecraft RTX, Metro Exodus und Black Myth Wukong zeigen eindrucksvoll, wie Raytracing das visuelle Erlebnis revolutioniert und die Grenzen zwischen virtueller und realer Welt verschwimmen lässt.