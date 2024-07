Sollte man den ROG Ally X von ASUS wirklich kaufen, obwohl ein bekannter YouTuber davon abrät?

Der ROG Ally X ist Asus’ neuer Gaming-Handheld. Asus verspricht vor allem Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger, dafür zieht der Preis auch kräftig an. Doch was sagen erste Tests?

Mit dem ASUS ROG Ally X ist am 22. Juli 2024 der Nachfolger vom ROG Ally erschienen. Auf dem Papier gibt es einige starke Verbesserungen, alle Details zum ASUS ROG Ally X lest ihr direkt auf MeinMMO als Übersichtsartikel.

Die ersten Tests fallen unterschiedlich aus, sprechen aber insgesamt für den verbesserten Handheld von ASUS.

Gute Akkulaufzeit, schwaches Betriebssystem

Was ist das wichtigste Upgrade? Das stärkste Upgrade, und da sind sich alle Tester ausnahmslos einig, ist der größere Akku: Denn im ROG Ally X steckt jetzt ein Akku mit 80 Whr, im Vorgänger war nur ein Akku mit 40 Whr verbaut. Und der Unterschied ist deutlich zu spüren. So erklärt die Testerin von IGN.com, dass sie Yakuza 0 auf Full-HD mit einer Helligkeit von 80 % zwischen 3 und 4 Stunden spielen konnte.

Jason England von Tomshardware zeigt das auch an einem prägnanten Beispiel:

Mit dem Steam Deck kann man Cyberpunk 2077 1:25 Stunden spielen, bevor der Akku leer ist.

Mit dem ROG Ally X konnte er 2:14 Stunden spielen. Und das ist eine deutliche Verbesserung, wenn man die Zahlen vergleicht.

Was sagen die Tester sonst? Der Tester von TomsHardware.com berichtet, dass das Gerät wirklich gut sei und eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Vorgänger darstelle. Sein größtes Problem, so Jason England von Tomshardware, wäre weiterhin Windows bei dem Gerät:

Solange es kein bedeutendes Betriebssystem-Update von Microsoft gibt, das die Nutzung auf einem Gaming-Handheld viel einfacher macht, werde ich den Leuten immer empfehlen, sich das Steam Deck anzusehen.

Andere Tester ergänzen, dass die Ergnomomie des ROG Ally X wirklich gelungen sei.

Das Kühlsystem soll ebenfalls ein Pluspunkt sein. So erklärt die Testerin, dass selbst nach “stundenlangem Spielen auf dem ROG Ally X” das Touchscreen angenehm kühl bleibe. “Beim alten Modell”, so die Testerin, “war es unangenehm, nach einer langen Spielesession das Spiel zu wechseln, weil der Touchscreen so heiß wurde, und das passiert beim ROG Ally X einfach nicht.”

Die Tester von Kotaku kritisieren jedoch, dass bei einem Preis von mehr als 800 Euro wenigstens eine Tragetasche oder ein Case Pflicht wäre. Das Display sei außerdem sehr Fingerabdruck-anfällig.

ROG Ally X vs ROG Ally im Vergleich:

ASUS ROG Ally X ASUS ROG Ally Prozessor Ryzen Z1 Extreme Ryzen Z1 Extreme Grafikkarte AMD Radeon:12CUs, bis zu 2,7 GHz , bis zu 8.6 Teraflops AMD Radeon:12CUs, bis zu 2,7 GHz , bis zu 8.6 Teraflops Arbeitsspeicher 24GB LPDDRX5 16GB LPDDR5 Speicher 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD 500 GB PCIe Gen4 M.2 SSD Akku und Netzteil 80 WHrs mit 65-Watt-Netzteil 40WHrs mit 65-Watt-Netzteil Betriebssystem Windows 11 Home Windows 11 Home WLAN und Bluetooth Wi-Fi 6E (802.11ax, Triple band 2×2) und Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6E (802.11ax, Triple band 2×2) und Bluetooth 5.2

Lohnt sich das Upgrade? Kommt darauf an, wie wichtig euch die Akkulaufzeit ist. Denn außer der Akkulaufzeit hat sich im Inneren des ROG Ally X im Vergleich zum Vorgänger fast nichts geändert, von größerem Arbeitsspeicher und Gerätespeicher einmal abgesehen. Denn weiterhin steckt die gleiche AMD-APU in dem Handheld (Ryzen Z1 Extreme). Mehr Leistung oder Performance als früher bekommt ihr daher nicht wirklich. Außerdem setzt ASUS weiterhin auf ein LCD-Display und nicht wie das Steam Deck auf ein OLED-Display.

Insgesamt sind es viele kleine Detailverbesserungen, die zeigen, dass ASUS sich die Kritik am Vorgänger zu Herzen genommen hat: Ein größerer Akku, eine bessere Kühlung und eine angepasste Ergonomie.

Für die Detailverbesserungen müsst ihr aber auch ordentlich zahlen, immerhin verlangt ASUS zum Releae fast 900 Euro für den ROG Ally X. Besitzt ihr bereits den guten Vorgänger, dann dürfte sich der Neukauf fast nicht lohnen, außer ihr seid scharf auf die genannten, kleinen Upgrades.

Linus Tech Tips rät vom Kauf ab

Warum rät der YouTuber davon ab? Auf MeinMMO hatten wir davon berichtet, dass Linus Tech Tips vom Kauf des Ally X abrät. ASUS wäre, laut Linus, in der Vergangenheit nie wirklich proaktiv mit Kritik oder Problemen umgegangen. Dabei ging es vor allem um die Diskussion mit fehlerhaften SD-Kartenslots bei ROG Ally. So erklärte Linus damals in seinem Video:

Und bis diese Sache nicht erledigt ist und ASUS nicht gezeigt hat, dass man erneut vertrauenswürdig ist, spielt es keine Rolle, wie sehr ich den ROG Ally X mag. (…) Auch wenn ich mir persönlich einen kaufen würde, bin ich nicht fähig ihn weiterzuempfehlen, auch wenn ich es wirklich gern täte.

Und es ist nicht das erste Mal, dass ASUS in der Kritik steht. So testete der Tech-Youtuber Gamers Nexus kürzlich Kundensupport von ASUS und sollte plötzlich hunderte Euro für eine Reparatur zahlen. Seine Meinung über den Kundensupport fiel vernichtend aus. Mittlerweile hat sich ASUS mit dem YouTuber an einen Tisch gesetzt und versucht die Probleme zu lösen: Tech-Youtuber will kaputten Joystick reparieren lassen und soll auf einmal hunderte Dollar zahlen, wittert Betrug