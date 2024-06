Bekannter Tech-YouTuber erklärt, warum er den neuen ASUS ROG Ally X niemandem empfehlen kann

Mit dem ROG Ally X hat ASUS den Nachfolger seines beliebten Handhelds vorgestellt. Linus Tech Tips konnte sich das Modell bereits ansehen, doch seine Begeisterung fällt verhalten aus. Und es liegt nicht an der guten Performance.

Linus Sebastian gehört mit seinem Kanal Linus Tech Tips zu den bekanntesten YouTubern im Tech-Bereich. In einem kürzlich veröffentlichten Video konnte er den neuen Gaming-Handheld von ASUS, den Rog Ally X, ausprobieren. Dabei handelt es sich um den offiziellen Nachfolger zum ROG Ally, den wir zu den besten Gaming-Handhelds zählen.

Doch eine Empfehlung will Linus für den neuen Handheld von ASUS nicht aussprechen. Und das, obwohl er meint, dass im Vergleich zum Vorgänger alles nur besser geworden ist.

Was sagt Linus zum Ally X? Die ersten Eindrücke fallen sehr positiv aus. ASUS, so Linus, habe das Gerät gründlich überarbeitet und viele Kritikpunkte des alten Modells behoben. Bessere Akkulaufzeit, bessere Haptik und neue, moderne Anschlüsse wie etwa USB-4 oder einen zusätzlichen USB-C-Anschluss. Damit schlägt der neue Ally X den Vorgänger in jedem Bereich.

Linus wirft ASUS fehlende Transparenz mit altem Modell vor

Warum kann er das Gerät dennoch nicht empfehlen? Ab der Minute 10:20 in seinem Video geht Linus auf die Probleme mit dem SD-Card-Slot des Geräts ein. Beim ROG Ally X erklärt Linus, habe ASUS den Kartenleser neu platziert. Doch dahinter steckt eine deutlich umfangreichere Problematik:

Kurz nach dem Release des ROG Ally entdeckten einige Käufer, dass die SD-Kartenleser dazu neigen, auszufallen und dabei möglicherweise die SD-Karten zu beschädigen.

Im Juli 2023 bestätigte Asus das Problem mit dem SD-Kartenleser und wies darauf hin, dass es sich um ein Temperaturproblem handeln könnte.

Doch offiziell gelöst hat ASUS das Problem angeblich nie, das berichten etwa die Kollegen von TheVerge.

Linus geht in seinem Video noch auf die Probleme und die Kritik ein und sagt ziemlich deutlich, dass er sich von ASUS „mehr Transparenz“ gewünscht hätte und in Zukunft wünschen würde. Offiziell weiß bis heute eigentlich niemand, wie viele Ally-Geräte am Ende betroffen waren oder immer noch sind.

ASUS sei laut Linus nie sehr produktiv mit der Kritik oder den Problemen umgegangen. Wäre das dem Hersteller wirklich wichtig, dann müsse ASUS „entweder [die Modelle] zurückrufen oder vorsorglich behandeln.“ So erklärt er ausführlich:

Und bis diese Sache nicht erledigt ist und ASUS nicht gezeigt hat, dass man erneut vertrauenswürdig ist, spielt es keine Rolle, wie sehr ich den ROG Ally X mag. (…) Auch wenn ich mir persönlich einen kaufen würde, bin ich nicht fähig ihn weiterzuempfehlen, auch wenn ich es wirklich gern täte.

Und das ist nicht das erste Mal, dass ASUS in der Kritik steht.

ASUS steht nicht zum ersten Mal in der Kritik von Spielern und YouTubern

So testete der Tech-Youtuber Gamers Nexus kürzlich Kundensupport von ASUS und sollte plötzlich hunderte Euro für eine Reparatur zahlen. Seine Meinung über den Kundensupport fiel vernichtend aus und er meinte: „Der Garantie-Service von Asus ist absoluter Müll nach unserer Erfahrung.“

ASUS hatte in diesem Zusammenhang mit der Kritik zumindest erklärt, dass man den Problemen auf den Grund gehen und die Beschwerden anderer Spieler untersuchen wolle. Auch in den Kommentaren unter dem Video von Linus warnen viele vor dem Hersteller.

Den Ruf unter vielen Spielern hat man sich mit den letzten Aktionen erst einmal geschädigt. Auch deswegen fällt die Meinung von Linus auch nur verhalten aus. Und die Probleme scheinen angeblich kein Einzelfall zu sein, wie Gamers Nexus feststellen musste: Tech-Youtuber schimpft über Kundenservice – Bekommt unzählige Antworten von Zuschauern mit gleichem Problem