„Du wurdest nicht betrogen, du hast nur Müll gekauft“ – Spieler investiert 1.000 Euro in neuen Gaming-PC, weil er zu ungeduldig ist

Was ist das für Hardware? Der Hersteller wirbt offiziell nur mit einem Intel i7 in seinem Angebot, doch hinter dem i7-8700 steckt ein mittlerweile 7 Jahre alter Prozessor von Intel. Auf eBay zahlt ihr für die CPU derzeit noch rund 90 Euro. Für die RTX 4060 zahlt ihr je nach Angebot durchschnittlich etwa 300 Euro. Die hier verkaufte Hardware, insbesondere die CPU, ist für den Preis viel zu teuer.

Fan von Halo übertreibt es total: Arbeitet in seiner Garage 10 Jahre lang an einem Killer-Fahrzeug

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to