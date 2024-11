„Ich bin stolz auf mich“: Spieler gibt 600 Euro aus, um seinen ersten Gaming-PC zu bauen, und andere Nutzer feiern seine Leistung

Neues Party-Spiel auf Steam ist wie ein Mix aus Among Us und Cult of the Lamb – ihr könnt es kostenlos testen

Fan von Halo übertreibt es total: Arbeitet in seiner Garage 10 Jahre lang an einem Killer-Fahrzeug

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

In Deutschland gibt es über 400 USB-Sticks, die aus Wänden herausragen – Was ist das „Dead Drops“-Projekt?

Was waren wichtige Dinge? In einem anderen Post auf reddit erklärt er, dass er sich mit etlichen Punkten auseinandersetzen musste. Insgesamt 9 bezeichnet er als wichtig:

Ein Spieler hat seinen ersten Gaming-PC zusammengebaut. In seinem Post erklärt er, dass er richtig stolz auf seine Leistung ist. Dabei hat er Selbstbau lange für zu schwierig gehalten. Und das geht vielen Personen so, die sich ihren Gaming-PC dann doch lieber fertig kaufen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to