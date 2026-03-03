Crimson Desert: Alle Infos zu Startzeit, Preload und Embargo

NewsService
2 Min. Alexander Mehrwald 0 Kommentare Lesezeichen
Crimson Desert: Alle Infos zu Startzeit, Preload und Embargo

Am 19. März 2026 geht mit Crimson Desert ein ambitioniertes, riesiges Action-Adventure an den Start. Ab wann ihr erste Reviews lesen könnt, wann genau es losgeht und ob es einen Preload oder Early Access gibt, erfahrt ihr hier.

Wann startet Crimson Desert? Crimson Desert erscheint am 19. März 2026 zeitgleich für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Loslegen könnt ihr hierzulande in Deutschland um 23:00 Uhr MEZ.

Gibt es einen Preload? Offiziell ist bisher kein Preload bestätigt, allerdings ist ein Start circa 48 Stunden vorher wahrscheinlich. Wir halten für euch die Augen offen.

Wie viel Speicher sollte man für den Preload freihalten? Laut ersten Posts zur Review-Version solltet ihr rund 121 GB freihalten (siehe Reddit).

Gibt es einen Early Access? Nein, alle Spieler starten zur selben Zeit. Ihr könnt euch also nicht durch eine Vorbestellung einen früheren Zugang sichern.

Crimson Desert verrät im neuen Trailer den Release-Termin
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Die ersten Downloads von Crimson Desert starten, das sollte auch die freuen, die noch nicht spielen dürfen Crimson Desert: Alle Infos zu Startzeit, Preload und Embargo Aufgrund eines MMORPGs ist Crimson Desert das Spiel, auf das ich mich 2026 am meisten freue Aufgrund eines MMORPGs ist Crimson Desert das Spiel, auf das ich mich 2026 am meisten freue Crimson Desert war eins der besten neuen Games der gamescom – AMD verrät weitere Details und zeigt frisches Gameplay Ein vielversprechendes Action-Adventure könnte der nächste große Hit für Fans von Monster Hunter Wilds werden Crimson Desert könnte eines der aufregendsten neuen Spiele 2025 werden – Ein Trailer zeigt, warum sich viele Gamer darauf freuen ArcheAge Chronicles wandelt auf den Spuren von New World und Crimson Desert, irritiert damit viele Fans von MMORPGs „Spiel verdient den Hype“ – Crimson Desert zeigt überraschend fast 1 Stunde Gameplay, begeistert damit die Fans Im neuen Spiel der Entwickler von Black Desert verwandeln sich Hügel in gefährliche Monster Ein vielversprechendes Action-Adventure könnte der nächste große Hit für Fans von Monster Hunter Wilds werden Schon vor dem Start der gamescom 2024 zeigt mein Messe-Highlight einen mehrstufigen Bosskampf im Schnee

Alle Infos zum Review-Embargo von Crimson Desert

Ab wann kann man mit ersten Stimmen rechnen? Wollt ihr Reviews von jenen lesen, die Crimson Desert vorab spielen konnten, müsst ihr euch bis zum 18. März 2026, 23:00 Uhr MEZ, gedulden. Ihr könnt also exakt einen Tag vor Release nachschauen, was Experten zum ambitionierten Spiel zu sagen haben. Auch wir werden unsere Eindrücke natürlich mit euch teilen. Bleibt also gespannt, was euch erwartet.

Gerade aufgrund seines Umfangs sind viele Spieler skeptisch, ob das Spiel seine Versprechen halten kann. Insbesondere dann, wenn ihr euch zu jenen Spielern zählt, solltet ihr erste Stimmen eures Vertrauens abwarten, bevor ihr zugreift.

Wollt ihr jedoch Guides oder ganze Walkthroughs anschauen, müsst ihr bis zum offiziellen Release am 19. März 2026 um 23:00 Uhr MEZ warten. Detaillierte Guides findet ihr dann natürlich auch bei uns, haltet also die Augen offen, solltet ihr Fragen haben oder auf Probleme stoßen.

Mehr zum Thema
1
Crimson Desert könnte der erste große Release sein, der auf Steam nicht wegen der Performance zerrissen wird
von Benedikt Schlotmann
2
Crimson Desert: Umfang und Welt – wie groß ist der Kontinent Pywel? Sogar Red Dead Redemption 2 muss sich geschlagen geben
von Karsten Scholz
3
Erste Spieler konnten Crimson Desert vor dem Launch spielen, ziehen nach 6 Stunden ihr Fazit
von Jasmin Beverungen

Crimson Desert bietet nicht nur annähernd so viel Inhalt wie ein ganzes MMORPG, auch die Open World soll schier riesig sein. So groß, dass selbst renommierte offene Welten den Kürzeren ziehen könnten: Crimson Desert: Umfang und Welt – wie groß ist der Kontinent Pywel? Sogar Red Dead Redemption 2 muss sich geschlagen geben

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
1
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Titelbild Crimson Desert Aufmacher

Die ersten Downloads von Crimson Desert starten, das sollte auch die freuen, die noch nicht spielen dürfen

Crimson Desert Red Dead Redemption 2

Crimson Desert: Umfang und Welt – wie groß ist der Kontinent Pywel? Sogar Red Dead Redemption 2 muss sich geschlagen geben

Crimson Desert: Multiplayer und Koop – Alles zu den geplanten Inhalten

Crimson Desert Titel title

Crimson Desert könnte der erste große Release sein, der auf Steam nicht wegen der Performance zerrissen wird

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx