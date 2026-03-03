Crimson Desert: Alle Infos zu Startzeit, Preload und Embargo

Am 19. März 2026 geht mit Crimson Desert ein ambitioniertes, riesiges Action-Adventure an den Start. Ab wann ihr erste Reviews lesen könnt, wann genau es losgeht und ob es einen Preload oder Early Access gibt, erfahrt ihr hier.

Wann startet Crimson Desert? Crimson Desert erscheint am 19. März 2026 zeitgleich für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Loslegen könnt ihr hierzulande in Deutschland um 23:00 Uhr MEZ.

Gibt es einen Preload? Offiziell ist bisher kein Preload bestätigt, allerdings ist ein Start circa 48 Stunden vorher wahrscheinlich. Wir halten für euch die Augen offen.

Wie viel Speicher sollte man für den Preload freihalten? Laut ersten Posts zur Review-Version solltet ihr rund 121 GB freihalten (siehe Reddit).

Gibt es einen Early Access? Nein, alle Spieler starten zur selben Zeit. Ihr könnt euch also nicht durch eine Vorbestellung einen früheren Zugang sichern.

Alle Infos zum Review-Embargo von Crimson Desert

Ab wann kann man mit ersten Stimmen rechnen? Wollt ihr Reviews von jenen lesen, die Crimson Desert vorab spielen konnten, müsst ihr euch bis zum 18. März 2026, 23:00 Uhr MEZ, gedulden. Ihr könnt also exakt einen Tag vor Release nachschauen, was Experten zum ambitionierten Spiel zu sagen haben. Auch wir werden unsere Eindrücke natürlich mit euch teilen. Bleibt also gespannt, was euch erwartet.

Gerade aufgrund seines Umfangs sind viele Spieler skeptisch, ob das Spiel seine Versprechen halten kann. Insbesondere dann, wenn ihr euch zu jenen Spielern zählt, solltet ihr erste Stimmen eures Vertrauens abwarten, bevor ihr zugreift.

Wollt ihr jedoch Guides oder ganze Walkthroughs anschauen, müsst ihr bis zum offiziellen Release am 19. März 2026 um 23:00 Uhr MEZ warten. Detaillierte Guides findet ihr dann natürlich auch bei uns, haltet also die Augen offen, solltet ihr Fragen haben oder auf Probleme stoßen.

