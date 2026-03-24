Eine einzige Option entscheidet darüber, ob Crimson Desert schön ist oder ihr viele FPS habt

Crimson Desert sieht richtig hübsch aus, doch ihr könnt die Spielwelt noch viel atmosphärischer machen. Doch die bessere Atmosphäre kostet euch kräftig Performance. Im Test mussten wir feststellen, dass AMD- und Nvidia-Grafikkarten gleichermaßen betroffen sind.

Crimson Desert gehört vermutlich zu den hübschesten Spielen der letzten Jahre, obwohl es bewusst auf die Unreal Engine verzichtet und auf eine Eigen-Engine setzt.

Doch das Spiel gewinnt noch einmal deutlich an Atmosphäre, wenn ihr eine Einstellung im Spiel aktiviert. Begleitet wird dieser Gewinn jedoch mit hohen Performance-Verlusten.

Raytracing ist ein riesiger Gewinn für die Atmosphäre, frisst aber eure FPS auf

Um welche Einstellung geht es? Konkret geht es um die Einstellung Raytracing und FSR Ray Generation (AMD) / DLSS Ray Reconstruction (DLSS). Lasst ihr Ray Generation/Reconstruction weg, kommt ein eigenes System von Pearl Abyss für Raytracing zum Einsatz.

Nutzt ihr die Funktion, sieht euer Spiel sofort um ein Vielfaches hübscher und detailreicher aus. Das setzt aber auch eine entsprechende Grafikkarte voraus: Bei Nvidia sind das alle RTX-Karten ab der 2000er-Generation, bei AMD alle Karten ab der RX 6000-Serie und besser. Erreicht ihr gerade die Mindestanforderungen von Crimson Desert (RX 5500 XT / GTX 1060), steht euch Raytracing nicht zur Verfügung.

Wo fällt das besonders auf? In Innenräumen, denn hier kommt die Beleuchtung besonders gut zur Geltung: Gegenstände wie Rüstungen oder Personen werfen präzise Schatten, Licht wird korrekt gebrochen, wenn es durch Fenster scheint. Möbel wirken viel plastischer durch den detaillierten Schattenwurf. Metall wirkt wie Metall und nicht mehr wie ein angemalter Holzklotz.

Dadurch wird das Spiel sofort viel atmosphärischer: Die Welt wirkt viel natürlicher und echter.

Tagsüber fällt das hingegen weniger auf, weil hier die Schatten und Beleuchtung nicht so ausgeprägt sind: Die Schatten an einer Felswand oder unter einem Baum werden maximal etwas dunkler und die Flächen darum etwas heller. In geschlossenen Räumen habt ihr hingegen klar definierte Lichtquellen wie Fackeln, Laternen oder Sonnenlicht, welches durch die Fenster kommt.

Schaut euch dazu die Bildergalerien in diesem Artikel an. Hier seht ihr die Unterschiede deutlich:

Crimson Desert mit Schattenwurf Crimson Desert mit Raytracing Crimson Desert mit Raytracing und Ray Generation. Schaut euch die Unterschiede bei den drei Bildern an: Mit Raytracing und Ray Generation wirkt die Burg viel natürlicher.

Welchen Nachteil hat das? Ihr verliert kräftig Performance und die FPS sinken teilweise wirklich drastisch. Bei MeinMMO haben wir das auf unterschiedlichen Systemen, einmal mit AMD und einmal mit NVIDIA getestet. Sowohl bei einer Radeon RX 9070 als auch bei einer GeForce RTX 4080 brechen die FPS in WQHD mit FSR Ray Generation / DLSS Ray Reconstruction spürbar ein: von 80/90 FPS auf etwa 30/35 FPS. Ihr verliert dadurch mehr als die Hälfte der Performance.

Das ist so gerade die Grenze, was ich als flüssiges Gameplay bezeichnen würde.

Im Obergeschoss des Löwenmähne-Anwesen: Aktivierte Schatten, Raytracing ist abgschaltet. Im Obergeschoss des Löwenmähne-Anwesen: Raytracing ist aktiviert.

Lasst hier hingegen Ray Generation / Ray Construction weg, dann fehlen zwar Details bei Schatten und Beleuchtung, aber euer Spiel sieht dennoch besser aus, als wenn ihr Raytracing völlig weglasst, und eure Performance bleibt stabil genug.

Löwenmähne-Anwesen, Küche. Normale Schatten, ohne Raytracing. Löwenmähne-Anwesen, Küche. Aktiviertes Raytracing + Ray Generation

Am Ende müsst ihr euch entscheiden, was euch wichtiger ist: Flüssiges Gameplay oder eine bildschöne, natürliche Spielwelt, an der ihr euch nicht sattsehen könnt. Ich habe mich am Ende bewusst für die bessere Performance entschieden, weil mir 30 FPS im Alltag einfach nicht ausreichen.

Meine Empfehlung: Schaltet Raytracing an (die entsprechende GPU vorausgesetzt) und lasst Ray Generation / Ray Reconstruction weg und nutzt die interne Funktion der eigenen Engine von Crimson Desert. Ja, es gehen euch Details flöten, aber das Spiel sieht trotzdem besser aus und die Performance bricht nicht so furchtbar ein.

Crimson Desert ist ein Action-Adventure mit Rollenspiel-Elementen und Open World. Es kommt von den Entwicklern von Black Desert und erscheint im März 2026. MeinMMO verrät euch alles zum Release-Datum, den Editionen, den Trailern und mehr: Crimson Desert: Release, Trailer, Demo und Editionen – Alle Informationen zur Rollenspiel-Hoffnung 2026