Crimson Desert könnte zeigen, warum die Welt auf die falsche Grafik-Engine setzt

Crimson Desert feiert im März 2026 seinen Release und sieht richtig schick aus. Hinter der Grafik steckt nicht die Unreal Engine, sondern ein eigenes Produkt des Teams.

Crimson Desert erscheint am 19. März 2026 und wird von vielen Spielern bereits erwartet. Die zeigen sich bisher vor allem von der schönen Grafik beeindruckt. Denn die Grafik bietet in den ersten Previews etliche Details und Effekte.

Überraschend ist jedoch, dass man für die ganze schicke Grafik kein Highend-System benötigt: Die Systemanforderungen von Crimson Desert fallen moderat aus, obwohl das Spiel auf Raytracing und andere Effekte setzt, die normalerweise flotte Hardware voraussetzt.

Das Geheimnis dahinter ist auch die hauseigene Engine, auf die Pearl Abyss bei Crimson Desert setzt und damit zeigen könnte, dass es sich lohnen kann, in eine eigene Engine zu investieren, anstatt die weit verbreitete Unreal Engine zu nutzen. Denn die sorgt immer wieder für Probleme und Kritik wegen mangelnder Optimierung und hohen Hardware-Anforderungen.

Eine Engine ist eine Art Grundgerüst: Das System übernimmt in Spielen Kernaufgabem wie Grafik-Rendering, Physikberechnungen, Soundausgabe und die KI. Alles Dinge, von denen ihr aktiv nichts mitbekommt.

Crimson Desert setzt auf hauseigene Engine und verzichtet auf Unreal Engine

Während viele Spiele auf die Unreal Engine setzen und regelmäßig daran scheitern, setzt Pearl Abyss bei Crimson Desert auf eine selst entwickelte Engine: die BlackSpace Engine.

Früher hieß das System Black Desert Engine, wurde aber in den letzten Jahren stetig umgebaut und heißt mittlerweile BackSpace Engine. Im Kern ist es aber immer noch das gleiche System. Das Besondere daran ist, dass es sich dabei um ein Modell handelt, welches für große Spielwelten und MMORPGs optimiert ist. Also perfekt gemacht für ein Spiel wie Crimson Desert, welches eine riesige Spielwelt anbietet.

Das ist auch ein Vorteil, den die eigene entwickelte Engine gegenüber anderen Systemen hat: Die Unreal Engine ist von sich aus nicht auf ein bestimmtes Prinzip oder Spiel zugeschnitten. Das macht sie bei der Optimierung eher träge und schwierig, aber auch vergleichsweise leicht zu bedienen.

Dabei bietet BlackSpace ähnlich viele technische Features wie man das von anderen Engines kennt (via Pearlabyss.com), etwa effektreiche Wassereffekte, Volumennebel mit Flüssigkeitssimulation oder die Simulation von Haaren und sieht dabei nicht weniger schick aus als die weit verbreitete Unreal Engine.

Gibt es auch Nachteile? Ja, etwa die lange Entwicklungszeit. Immerhin warten wir jetzt seit 7 Jahren auf das Action-Adventure, was erst noch ein MMORPG werden sollte. Und so eine lange Zeit muss man sich als Team auch leisten können.

So stellten die Entwickler auf der Game Developers Conference ihre Engine 2025 vor und erklärten, dass man sich bewusst für eine eigene Engine entschieden habe (via YouTube.com). Dadurch würde die Entwicklung zwar deutlich länger dauern, aber man habe die volle Kontrolle über Optik und Performance. So könne man etwa spezifische Aufgaben auf die GPU übertragen, um auf diese Weise den Prozessor zu entlasten.

Die geringe Verbreitung der Engine ist immer mal wieder ein Thema: So setzt Kingdom Come: Deliverance ebenfalls nicht auf die Unreal Engine und sieht dadurch toll aus. Dahinter steckt aber einiges an Mehrarbeit für das Team, weil jede Person eingearbeitet werden muss.

Crimson Desert ist ein Action-Adventure mit Rollenspiel-Elementen und Open World. Es kommt von den Entwicklern von Black Desert und erscheint im März 2026. MeinMMO verrät euch alles zum Release-Datum, den Editionen, den Trailern und mehr: Crimson Desert: Release, Trailer, Demo und Editionen – Alle Informationen zur Rollenspiel-Hoffnung 2026