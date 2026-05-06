Hat das große Update „Riven Tides“ ARC Raiders gerettet oder war das nur ein kleiner Tropfen auf einem glühend heißen Stein?

Vor knapp 2 Wochen habe ich den aktuellen Stand von ARC Raiders analysiert und mich der Frage gewidmet, warum der Extraction-Shooter über die vergangenen Wochen und Monate stetig Spieler verloren hat, ob ein Update die Besserung bringt und erklärt, warum ich glaube, dass deutlich größere Veränderungen erforderlich sind.

In der Analyse stellte ich eine Reihe von Problemen dar, die ARC Raiders aktuell hat und zum Abfall der Spielerzahlen führen:

Cheater

Content-Mangel

Belangloser Loot

Die nicht erfolgreiche Erfüllung der Bedürfnisse weder der PvE- noch der PvP-Spieler

Die verschiedenen Probleme führen dazu, dass das Endgame sich aktuell nicht lohnend anfühlt. ARC Raiders benötigt mehr Abwechslung und bessere Belohnungen, damit Spieler einen Anreiz haben, das Spiel auch nach hunderten Stunden noch zu spielen, wenn sie bereits alles gesehen und getan haben.

Vergangene Woche erschien dann das große „Riven Tides“-Update, das die gleichnamige Map, einen neuen mächtigen ARC namens „Turbine“, neue Items wie die Crash-Matte und den „Angetriebenen Abseiler“ (der deutsche Name ist furchtbar) sowie 2 neue Projekte und eine neue Expedition brachte.

Doch hat das Update wirklich Besserung gebracht?

Video starten ARC Raiders zeigt seine neue Map zu Riven Tides im Detail – Das erwartet euch Autoplay

Der Zwiespalt: Erneuter Aufwind, begleitet von einem faulen Lüftchen

Blickt man auf die blanken Zahlen, war das Update ein Erfolg. Während der tägliche Höchstwert der Spielerzahlen vor dem Update bei etwa 80.000-100.000 lag, konnten sie in der Woche nach dem Update auf 107.000-134.000 steigen. Und auch die niedrigsten Werte sind von knapp 30.000-35.000 auf etwa 49.000-53.000 gestiegen (via SteamCharts).

Das ist doch gut, oder? – Die Wahrheit ist: Es geht so.

Die Zahlen zeigen, dass ARC Raiders weiterhin großes Potenzial und treue Fans hat, und dass neuer Content tatsächlich Spieler zurückbringen kann. Der 4. Mai war allerdings mit einem Höchstwert von nur 95.000 Spielern schon deutlich schwächer als der Vortag mit 120.000 Spielern. Am 5. Mai waren es schon nur noch 88.000.

Die nächsten Tage werden zeigen, ob der Spielerzahlen-Boost des Updates noch anhält oder bereits verfällt und ARC Raiders zurück in die Abwärtsspirale gerät. Und die Stimmung in den sozialen Netzwerken spiegelt diese Situation gut wieder:

Die einen Spieler haben Spaß an dem neuen Content und zocken einfach. Die anderen sind von dem Update und den ausgebliebenen Änderungen enttäuscht.

Viele Spieler meckern über Nerfs für die Waffen-Haltbarkeit und den Fotoelektrischen Umhang. Zudem wird das geänderte Trials-System immer noch kritisiert. Einige Spieler auf Reddit glauben etwa, dass alle Wochen eines Trials-Zyklus zum Freischalten der Skin-Belohnung zählen sollten und nicht nur die finale Woche. Aktuell ergebe es keinen Sinn, die Trials in einer anderen Woche zu grinden.

Außerdem gibt es weiterhin Kritik an den Expeditionen und dem Quest-System, das unverändert repetitiv und nicht lohnenswert ist. Selbst Spieler, die Fans von den Expeditionen und dem damit verbundenen Reset des Fortschritts sind, verlieren teilweise die Lust daran, kommende Expeditionen zu spielen, weil sie nicht nochmal dieselben Quests für unbrauchbare Rewards erledigen wollen.

Es zeigt sich:

Egal wie gut die neuen Inhalte inklusive der „Riven Tides“-Map auch sind, wenn das Endgame keinen Spaß macht, sind die Spieler frustriert.

Nicht jeder ist ein Miesepeter

Schon in der letzten Analyse habe ich erklärt, warum ARC Raiders sich keine Sorgen machen muss, wenn die Steam-Spielerzahlen beispielsweise auf 25.000 bis 70.000 Spieler sinken. Der Shooter wird irgendwann einen „Normalwert“ erreichen, bei dem er sich einpendelt und der sehr viel niedriger sein wird, als die unfassbaren Zahlen vom Release.

Man darf aber nicht vergessen, dass Spieler, die total glücklich sind und Spaß haben, eher selten Reddit öffnen und das posten. Sie zocken lieber. Deshalb gibt es oftmals mehr negative als positive Posts, die dann obendrein auch mehr Aufmerksamkeit/ Zuspruch erhalten, weil frustrierte Gamer die sozialen Netzwerke oftmals als Kummerkasten nutzen.

Es ist gut möglich, dass es tausende Spieler gibt, die ARC Raiders einfach stillschweigend genießen und weiterhin Spaß am Spiel haben. So wie ich, wenn ich mal wieder Schiffchen am Strand sammle: ARC Raiders hat mein gieriges Herz gebrochen, aber dafür weiß ich jetzt, was ich die nächsten 100 Spielstunden tun werde