ARC Raiders: Vogelalarm – Alles zum neuen Projekt von Riven Tides

Mit dem neuen „Riven Tides“-Update zog auch ein neues Projekt in ARC Raiders ein. Was ihr zum Vogelalarm wissen müsst und wie ihr ihn abschließt, erfahrt ihr hier.

Was ist der Vogelalarm? Der Vogelalarm ist ein neues Projekt, bei dem ihr spezifische Materialien sammeln müsst – ähnlich wie bei der Hochleistungsantenne und der Trophäensammlung. In Speranza reagieren die Vögel empfindlich auf atmosphärische Veränderungen und haben dadurch Alarmsysteme entwickelt, um vor der drohenden Gefahr zu warnen.

Ihr werdet jetzt damit beauftragt, ein provisorisches Sicherheitssystem zu bauen, um diese Veränderungen wahrzunehmen. Dafür müsst ihr zunächst Objekte auf der neuen Map platzieren und daraufhin verschiedene Items sammeln. Für eure Mühen gibt es diverse Belohnungen.

Was ihr für den Vogelalarm konkret sammeln müsst und welche Belohnungen euch beim Abschluss erwarten, erfahrt ihr hier.

Das Projekt ist am 28. April 2026 im Rahmen des „Riven Tides“-Updates gestartet. Neben dem neuen Spieler-Projekt kamen damit ein Event, neue Items und eine neue Map zu ARC Raiders:

Video starten ARC Raiders zeigt seine neue Map zu Riven Tides im Detail – Das erwartet euch Autoplay

So schließt ihr das Projekt „Vogelalarm“ ab

Das Projekt ist in insgesamt fünf Stufen unterteilt. In vier Schritten müsst ihr unterschiedliche Materialien abliefern, wobei ihr für jede abgeschlossene Stufe belohnt werdet. Falls ihr bestimmte Items gezielt farmen wollt, könnt ihr diese über die Pin-Funktion verfolgen. Beachtet jedoch, dass abgegebene Materialien für das Projekt reserviert sind und nicht zurückgefordert werden können.

Je weiter ihr in dem Projekt voranschreitet, desto besser werden die Belohnungen, jedoch wird es auch schwieriger, die Ressourcen aufzutreiben.

Folgende Schritte müsst ihr durchlaufen, um das Projekt erfolgreich abzuschließen:

Anfangszahl der Tiere (1/5)

Anforderung: Stellt Vogelfallen neben den Bojen entlang des Meeresbodens in Riven Tides auf.

Belohnung: Hafenmeister-Detektor, 25x Raider-Token

Stufe 1 von Vogelalarm, dem neuen Projekt in ARC Raiders.

Frühalarmvögel (2/5)

Anforderung: 7x Zeckenkapsel, 20x Kanister, 12x Moos, 5x Schiffsmodel „Twilight Compass“

Belohnung: 25x Raider-Token, Bauplan: Schwere Waffenteile, 3x Überspannungsspule

Stufe 2 von Vogelalarm, dem neuen Projekt in ARC Raiders.

Bestätigungsalarmvögel (3/5)

Anforderung: 3x Kometenzünder, 10x Dünger, 8x Verrostete Werkzeuge, 5x Schiffsmodel „Velocity“

Belohnung: 50x Raider-Token, Anvil 4, Anvil-Spalter

Stufe 3 von Vogelalarm, dem neuen Projekt in ARC Raiders.

Aufmerksame Alarmvögel (4/5)

Anforderung: 1x Verdampfer-Regulator, 3x Wasserfilter, 8x Agave, 5x Schiffsmodel „Sirena Dorata“ Übrigens tauchen die Verdampfer jetzt auch auf anderen Maps und Map-Conditions auf.

Belohnung: 50x Raider-Token, Gelpflaster (Gesichtsstil), Hotel-Schlüsselkarte Riven Tides

Stufe 4 von Vogelalarm, dem neuen Projekt in ARC Raiders.

Warnungsvögel (5/5)

Anforderung: 2x Turbinenkompressor, 3x Korallenschmuck, 4x Wurzeln, 1x Schiffsmodel „Leviathan’s Crown“

Belohnung: 100x Raider-Token, Akustische Gitarre, Vogelhaus (Rucksack-Zubehör), Hochgestreckte Faust (Emote)

Stufe 5 von Vogelalarm, dem neuen Projekt in ARC Raiders.

Wie lange läuft das Projekt? Neben der Stufenauswahl wird euch ein gelber Timer angezeigt, der bis zum Ende des Projekts abläuft. Insgesamt habt ihr bis zum 26. Mai 2026 Zeit, um alle Stufen abzuschließen. Da ihr aber Belohnungen für jede Stufe einzeln ergattert, lohnt es sich aber sicherlich auch, einfach so weit zu sammeln, wie ihr es schafft.

Das „Riven Tides“-Update hat aber nicht nur ein neues Projekt in den Extraction-Shooter gebracht, mit dem ihr wieder ordentlich zu tun habt, sondern auch ein neues Item – den Metalldetektor. Der ermöglicht es, Schätze am Strand aufzuspüren und zu sammeln. MeinMMO-Redakteur Dariusz war dabei so vertieft, dass er völlig vergessen hat, nach dem eigentlichen Star des Updates Ausschau zu halten. Und dann wurde ihm auch noch das Herz gebrochen.