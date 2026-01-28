ARC Raiders: Trophäensammlung – Alles, was ihr zu Abschluss und Belohnungen der neuen Expedition wissen müsst

ARC Raiders: Trophäensammlung – Alles, was ihr zu Abschluss und Belohnungen der neuen Expedition wissen müsst

Mit dem neuen Headwinds-Update zog auch eine neue Expedition in ARC Raiders ein. Was ihr zum Trophy Display Project wissen müsst und wie ihr es abschließt, erfahrt ihr hier.

Was ist die Expedition „Trophäensammlung“? Die Trophäensammlung, oder auch engl. Trophy Display Project, ist eine temporäre Expedition, die mit dem Headwinds-Update in ARC Raiders erschienen ist. Bislang hat die Expedition kein konkretes Enddatum. Dieses ergänzen wir, sobald es bekannt ist.

Nehmt ihr an der Expedition teil, könnt ihr eine eigene Trophäensammlung aufbauen, im Level aufsteigen und wertvolle Belohnungen freischalten, indem ihr gezielt bestimmte Arcs jagt.

Was ihr für die Trophäensammlung tun müsst und was ihr dafür bekommt, erfahrt ihr hier.

So schließt ihr die Expedition „Trophäensammlung“ ab

Die Expedition ist in 5 Schritte eingeteilt, bei denen ihr verschiedene Teile der Arcs abliefern müsst. Für jede abgelieferte Ressource erhaltet ihr saftige Belohnungen. Wollt ihr eine Ressource gezielt verfolgen, könnt ihr sie euch auch anpinnen. Je weiter ihr voranschreitet, desto besser werden die Belohnungen – jedoch wird es auch schwieriger, die Ressourcen aufzutreiben.

Folgende Schritte müsst ihr durchlaufen, um die Expedition erfolgreich abzuschließen:

Wandernde Gefahren (1/5)

  • 3 × verrostete Bolzen
    • Belohnung: 10 × Mod-Komponenten
  • 15 × Pop-Auslöser
    • Belohnung: 3 × Energiestab
  • 15 × Zeckenkapsel
    • Belohnung: 10 × Raider-Tokens
  • 5 × Beobachter-Tresor
    • Belohnung: 1 × Blaupause für Teile einer Lichtpistole
ARC Raiders Trophäensammlung Expedition Schritt 1

Fliegende Bedrohungen (2/5)

  • 10 × Aufklärer-Relais
    • Belohnung: 3 x Vita-Spray
  • 3 × Abgelaufenes Atemgerät
    • Belohnung: 3 x Fotoelektrischer Mantel
  • 20 × Wespentreiber
    • Belohnung: 20 × Raider-Tokens
  • 15 × Hornissentreiber
    • Belohnung: 1 × Vita-Shot Blaupause

Wilde Feinde (3/5)

  • 10 × ARC Performance Stahl
    • Belohnung: 1 × Kinetischer Konverter
  • 5 × Shredder-Gyro
    • Belohnung: 3 × Anvil-Splitter
  • 10 × Springer-Impulseinheit
    • Belohnung: 30 × Raider-Tokens
  • 5 × Bastionszellen
    • Belohnung: 1 × Blaupause für einen Schrotflinten-Schalldämpfer

Dominante Gefahren (4/5)

  • 10 × ARC synthetisches Harz
    • Belohnung: 1 × Bobcat IV
  • 10 × Magnetischer Beschleuniger
    • Belohnung: 5 × Wolfpack
  • 8 × Raketenkanoniertreiber
    • Belohnung: 40 × Raider-Tokens
  • 3 × Königinnen-Reaktor
    • Belohnung: 1 × Bobcat Blaupause

Imposante Giganten (5/5)

  • 5 × Exodus-Module
    • Belohnung: 2 × Snap Hook
  • 3 × Geigerzähler
    • Belohnung: 1 × Aphelion
  • 8 × Bombardier-Zelle
    • Belohnung: 50 × Raider-Tokens
  • 3 x Matriachin-Reaktor
    • Belohnung: 1 × Blaupause für Snap Hook

Belohnungen für den Abschluss aller Schritte

Schließt ihr die gesamte Expedition ab und baut eure Trophäensammlung vollständig auf, bekommt ihr folgende Abschluss-Belohnungen:

  • 1 × Jupiter
  • 1 × Akkustik-Gitarre
  • 1 x Energie-Clip
  • 300.000 Münzen
Solltet ihr Hilfe, Tipps und Tricks bei eurer Suche nach den passenden Ressourcen oder gegen bestimmte ARC benötigen, haben wir einen ganzen Batzen verschiedener Guides für euch. Schaut also gern einmal in unserer Übersicht vorbei oder gebt in den Kommentaren Bescheid, wenn euch etwas Dringendes fehlt: ARC Raiders: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht

Quelle(n): ARC Raiders Wiki
