ARC Raiders: Hochleistungsantenne – Alles zum neuen Projekt von Flashpoint

Mit dem neuen „Flashpoint“-Update zog auch ein neues Projekt in ARC Raiders ein. Was ihr zur Hochleistungsantenne wissen müsst und wie ihr sie abschließt, erfahrt ihr hier.

Was ist die Hochleistungsantenne? Die Hochleistungsantenne ist ein neues Projekt, bei dem ihr spezifische Materialien sammeln müsst – ähnlich wie bei dem Wetterüberwachungssystem und der Trophäensammlung. Auf der Map werden die Aktivitäten der ARC immer zerstörerischer, Celeste und Shani wollen sich einen besseren Überblick verschaffen. Deshalb wollen sie eine Hochleistungsantenne bauen, für die ihr Ressourcen sammelt. Für eure Mühen gibt es diverse Belohnungen.

Das Projekt ist am 31. März 2026 im Rahmen des „Flashpoint“-Updates gestartet.

Info: Wir arbeiten aktuell selbst an dem Projekt und vervollständigen hier alle Stufen, sobald wir sie einsehen können.

Was ihr für die Hochleistungsantenne konkret sammeln müsst und welche Belohnungen euch beim Abschluss erwarten, erfahrt ihr hier.

So schließt ihr das Projekt „Hochleistungsantenne“ ab

Das Projekt ist in insgesamt drei Stufen unterteilt. In jedem Schritt müsst ihr unterschiedliche Materialien abliefern, wobei ihr für jede abgeschlossene Stufe belohnt werdet. Falls ihr bestimmte Items gezielt farmen wollt, könnt ihr diese über die Pin-Funktion verfolgen. Beachtet jedoch, dass abgegebene Materialien für das Projekt reserviert sind und nicht zurückgefordert werden können.

Je weiter ihr in dem Projekt voranschreitet, desto besser werden die Belohnungen, jedoch wird es auch schwieriger, die Ressourcen aufzutreiben.

Folgende Schritte müsst ihr durchlaufen, um das Projekt erfolgreich abzuschließen:

Robuster Sockel (1/3)

Anforderung : 50x ARC-Legierung, 10x ARC-Flexgummi, 10x ARC-Hochleistungsstahl, 15x Fortschrittliche ARC-Energiezelle

: 50x ARC-Legierung, 10x ARC-Flexgummi, 10x ARC-Hochleistungsstahl, 15x Fortschrittliche ARC-Energiezelle Belohnung: Torrente II, Erweitertes Mittelschweres Magazin III, Verlängerter Lauf, Gepolsteter Kolben

Die erste Stufe des Projekts “Hochleistungsantenne” in ARC Raiders.

Stufe 2/3

folgt

Stufe 3/3

folgt

Mit dem „Flashpoint“-Update kam nicht nur ein neues Projekt in ARC Raiders, sondern auch ein weiterer ARC und zwei neue Waffen. Für viele Spieler ist aber die Änderung einer Anzeige das Highlight. Denn dadurch wird der Zeitaufwand für das Hin- und Herwechseln zwischen Crafting, Inventar und dem Besuch der Händler verringert. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Spieler von ARC Raiders jubeln über ein Menüfenster, überarbeitetes Crafting sorgt für mehr Freude als neue Waffen