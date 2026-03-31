ARC Raiders: Neues Update „Flashpoint“ ist gestartet – Alle Patch Notes zu Version 1.22.0

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6 Min. Christos Tsogos 0 Kommentare Lesezeichen
ARC Raiders: Neues Update „Flashpoint“ ist gestartet – Alle Patch Notes zu Version 1.22.0

Update 1.22.0 für ARC Raiders ist draußen und bringt viele neue Inhalte für die Raider und Überlebenden in Speranza. Worauf ihr euch freuen könnt, zeigen wir euch in unseren Patch Notes.

Was ist das für ein Update? Am 17. März 2026 um 12:00 Uhr deutscher Zeit erschien Patch 1.22.0 für ARC Raiders. Dieses beinhaltet neue kosmetische Items und Fehlerbehebungen und ist auf Steam 13,2 GB groß. Was sich ändert und mit welchen Patch Notes ihr rechnen könnt, erfahrt ihr hier in unserer Übersicht.

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Was sagen die Patch Notes? Die Entwickler nennen 4 große Neuerungen, die ihr im Laufe der kommenden Tage genießen könnt. Darunter zählen:

  • Erhöhter Beutewert in allen verschlossenen Räumen, abhängig von der Seltenheit des Schlüssels.
  • Spieler, die ihre Ausrüstung selbst zusammenstellen, treten häufiger neuen Servern bei.
  • Verbesserungen beim Crafting, allem voran das Interface.
  • HUD auf Konsolen ausblenden.

Zusätzlich könnt ihr mit einem neuen Gegner, Waffen sowie einem neuen Event rechnen. Diese sollen die Meta aufrütteln und wieder Abwechslung bringen, um euch weiterhin zu unterhalten. Da die Liste der Patch Notes lang ist, listen wir sie euch übersetzt auf Seite 2 auf. Dort könnt ihr dann in Ruhe alle Änderungen nach Kategorie filtern und lesen, was euch am ehesten interessiert.

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Neben Flashpoint soll es auch noch weitere Updates geben, mit denen ihr in ARC Raiders rechnen könnt. Welche das sind und was die Roadmap für 2026 für euch bereithalten wird, erfahrt ihr hier in unserer Übersicht: ARC Raiders: Roadmap 2026 – Alle Infos, die bekannt sind

Quelle(n): arcraiders.com
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