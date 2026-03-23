ARC Raiders: Skill Tree Guide – Alles zum Leveln und Zurücksetzen

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2 Min. Christos Tsogos 0 Kommentare Lesezeichen
ARC Raiders: Skill Tree Guide – Alles zum Leveln und Zurücksetzen

Der Skill Tree in ARC Raiders ist fundamental, um euch zu verbessern, doch welche Talente solltet ihr zuerst wählen? Wir haben uns das System genauer angeschaut und liefern euch wichtige Tipps, damit ihr zum Release bereit seid.

Wie funktioniert der Skill Tree? Wer in ARC Raiders genug XP sammelt, wird im Laufe der Zeit Skill Punkte sammeln können. Mit diesen Punkten aktiviert ihr dann verschiedene Knotenpunkte auf eurem Skill Tree, um von permanenten Boni zu profitieren. Darunter zählen erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit, während ihr schleicht oder Ausdauerregeneration, obwohl ihr wandert.

Ausrüstung ist in ARC Raiders also nicht alles, deshalb ist es wichtig zu wissen, wie ihr eure Punkte optimal ausgeben solltet. Mit einem starken Build könnt dementsprechend auch eure Feinde leichter ausspielen. Wir zeigen euch deshalb, wo ihr beim Leveln einen Fokus legen solltet.

Update vom 23. März 2025: Der Artikel wurde geprüft und befindet sich auf dem aktuellsten Stand.
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Skill Tree im Detail – So solltet ihr euch leveln

Wer seinen Skill Tree optimal leveln will, muss wissen, wie dieser erstmal aufgebaut ist. Insgesamt stehen euch drei Bereiche zur Verfügung, die ihr unabhängig voneinander mit Skill Punkten ausstatten könnt. Jeder dieser Bereiche bietet eigene Boni, die wie folgt lauten:

  • Conditioning (grün)
    • Hier dreht sich alles um eure Gesundheit und Ausdauer – im Grunde euer Überlebenswillen.
  • Mobility (gelb)
    • Alles was mit Bewegung und eurer Geschwindigkeit sowie Ausdauer zu tun hat, findet ihr hier,
  • Survival (rot)
    • Hier findet ihr alles, was das Looten, eure Tragekapazität und das Aufbrechen von Behältern angeht.
ARC-Raiders-Skill-Tree.jpg
So sieht der Skill Tree aus (Quelle: arcraiders.wiki)

Nun gilt es herauszufinden, was für euch wichtig ist. Spielt ihr eher allein und habt keine Rückendeckung? Dann solltet ihr eure Geschwindigkeit beim Looten und Aufbrechen erhöhen. Seid ihr eher im Trupp unterwegs, solltet ihr lieber eure Bewegungsgeschwindigkeit sowie das Klettern priorisieren. Mobility und Survival sind dabei eure Hauptbereiche, die ihr fokussieren solltet.

Conditioning ist von allen drei Punkten ein Zweig, den ihr sporadisch ausfüllen könnt, aber nicht müsst. Die grünen Boni schneiden im Vergleich zu gelb und rot einfach nicht gut genug ab. Möchtet ihr selbst ein bisschen rumprobieren, könnt ihr gerne arcraiders.build nutzen. Dort lassen sich zudem auch andere Builds finden, die euch vielleicht interessieren könnten.

So setzt ihr den Skill Tree für einen Respec zurück

Wie kann man den Skill Tree zurücksetzen? Nur, wenn ihr an einem Expedition Project teilnehmt. Diese Expeditionen tauchen alle 8 Wochen auf und bieten neue Belohnungen, doch zuerst müsst ihr Stufe 20 sein. Wenn ihr die Expedition abgeschlossen habt, könnt ihr euren Fortschritt sowie euren angesammelten Loot komplett zurücksetzen (Account-Level und gesammelte kosmetische Items sind davon ausgeschlossen).

Diese Expedition stellt dabei den saisonalen Wipe dar, doch dieser ist komplett optional. Wenn, ihr nicht daran teilnehmen wollt, könnt ihr diesen getrost ignorieren und euren hochgelevelten Raider behalten. Möchtet ihr aber euren Raider zurücksetzen und einen neuen Build ausprobieren, führt kein Weg an der Expedition vorbei.

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Das waren alle Infos zum Skill Tree in ARC Raiders. Habt ihr schon einen Build im Kopf, den ihr schon gerne jetzt ausprobieren wollt? Zum Glück ist der Release schon heute, denn dann müsst ihr nicht allzu lange warten. Mehr zu Release findet ihr hier: ARC Raiders Release: Alles zu Startzeit, Early Access und Preload, was ihr wissen müsst

Quelle(n): reddit.com, allthings.how, arcraiders.com
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