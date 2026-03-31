Die Macher von ARC Raiders wollen endlich das Crafting erleichtern, ein Menüfenster macht die Community noch glücklicher als neue Waffen

CommunityNews
2 Min. Caroline Fuller 0 Kommentare Lesezeichen
Die Macher von ARC Raiders wollen endlich das Crafting erleichtern, ein Menüfenster macht die Community noch glücklicher als neue Waffen

Mit dem neuen Flashpoint-Update in ARC Raiders erhält der Extraction-Shooter einige Neuerungen, darunter zwei neue Waffen und einen weiteren ARC-Gegner. Die Community jubelt jedoch eher um etwas ganz anderes, dessen Umsetzung sie besonders freudig stimmt: Endlich soll das Crafting leichter werden.

Wie erleichtert das Update das Crafting? Mit dem Flashpoint-Update erscheint inmitten von vielen weiteren Überarbeitungen und Neuigkeiten ein verbessertes Crafting-System. Embark Studios schreibt dazu:

Wir wissen, dass das Zusammenstellen des perfekten Loadouts Zeit kostet – gerade dann, wenn man eigentlich lieber raiden möchte. Deshalb führen wir einige praktische Verbesserungen am Crafting-System ein, wodurch ihr euch die Zeit in Speranza deutlich vereinfachen könnt.

(Quelle: Offizielle Website von ARC Raiders)

Diese Vereinfachung funktioniert nun in einem Menüfenster: Fehlende Materialien, die für das Herstellen von Waffen und Items benötigt werden, können über eine neue Ansicht direkt beschafft werden. Außerdem kann man im selben Fenster die Materialien recyclen, veredeln oder gegebenenfalls nachkaufen, wenn man sie für die Herstellung benötigt. Dadurch wird der Zeitaufwand für das Hin- und Herwechseln zwischen Crafting, Inventar und dem Besuch der Händler in Speranza um einiges verkürzt.

ARC Raiders hat unfassbar friedliche Community – Selbst die Entwickler sind überrascht
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Die Macher von ARC Raiders wollen endlich das Crafting erleichtern, ein Menüfenster macht die Community noch glücklicher als neue Waffen Entwickler hinter ARC Raiders bestätigen: Nur weil ihr euch friedlich verhaltet, seid ihr in den Lobbys nicht so sicher, wie ihr denkt Ein Patent von Sony klingt so furchtbar, dass selbst die nervigste Form von Matchmaking dagegen harmlos wirkt Wie realistisch sind die Waffen in ARC Raiders? Experte eines Museums klärt auf Ein Rudel Gamer nimmt verletzten Fremden in ARC Raiders als „Geisel“, die Community liebt es: „Darum spiele ich das Game“ ARC Raiders: Patch Notes zu Update 1.4.0 – Frittiert jetzt euren Charakter, wenn ihr unartig seid ARC Raiders: Industriespionage Quest – So findet ihr das Waffenlager ARC Raiders: Hidden Bunker finden und lösen – So schafft ihr das Event Nutzer verrät seine Mates in ARC Raiders, weil die ihn nur beleidigen – Spieler finden: das sollte eine legitime Strategie werden 2 deutsche Shooter haben den Weg für den Erfolg von ARC Raiders geebnet, aber nur einer davon lebt heute noch Neues Rollenspiel auf Steam spielt in einer alternativen Zeit im Stil der 1930er, sieht aus wie eines der besten Pen & Paper, die ich kenne Dungeons & Dragons: Die 10 teuersten Zauber mit den wertvollsten Komponenten im Ranking

„DARÜBER habe ich mich gefreut”

Was sagt die Community zu dieser Überarbeitung? Die Überarbeitung des Crafting-Systems sorgte bei vielen Spielern auf Reddit für Begeisterung, aber auch Erleichterung. Die Freude über dieses Feature zeigt, wie sehr neue Inhalte zwar erwartet werden, doch die Verbesserung von bereits bestehenden Systemen noch viel besser ankommt. Sogenannte „Quality of Life”-Updates vereinfachen nicht nur teils umständliche Wege in Spielen, sondern zeigen, dass Embark das Feedback von Spielern nicht nur hört, sondern umsetzen will.

 „Neue Waffen? Eine neue ARC? Neue Map-Bedingungen? Nee. DARÜBER habe ich mich gefreut”, schrieb Silenceisgrey in Bezug auf das überarbeitete Crafting-System. 

Auch Signalis3 findet: „Als neuer Spieler freue ich mich, dass sie sich darauf konzentrieren. Ich finde, die Benutzeroberfläche ist ein einziges Chaos, und die Teile des Spiels, die außerhalb der Raids stattfinden, sind extrem mühsam. Ich hätte nicht erwartet, dass sie nach so vielen Monaten seit dem Start des Spiels immer noch Änderungen vornehmen, aber ich bin froh, dass ich mich darin geirrt habe.”

Was hätten sich die Spieler trotzdem gewünscht? Auch wenn das vereinfachte Crafting sowie der Rest des Updates gut ankommen, hätten sich Spieler noch eine weitere Kleinigkeit gewünscht, die diese Neuerung perfekt abgerundet hätte.

Die Community auf Reddit wünscht sich immer noch die Möglichkeit, ihre Loadouts nicht nur schneller zu gestalten, sondern diese speichern zu können. Ein weiteres QOL-Update, das Spielern in Speranza viel Zeit ersparen würde, um schneller wieder zum eigentlichen Raiden zu kommen.

„Ich wünschte wirklich, sie hätten dazu noch eine Funktion zum Speichern der Loadouts hinzugefügt, dann wäre es ideal gewesen“, schreibt watermouse. Eine Art Vorlage für ein präferiertes Loadout, das dann automatisch aus dem Inventar befüllt wird, anstatt es eigenhändig machen zu müssen. 

Das klingt zwar wie eine kleine Notwendigkeit, die jedoch scheinbar so mühselig werden kann, dass es manchen Spielern zu nervig wird, wie auch Light_Shrugger: „Gestern Abend war ich schließlich so weit, dass ich keine Lust mehr hatte, mein Loadout schon wieder neu zusammenzustellen. Stattdessen habe ich einfach das Spiel beendet.”

Mehr zu ARC Raiders
Faker wurde in LoL bereits 6 mal zum Weltmeister, doch eine Trophäe bedeutet ihm besonders viel
von Niko Hernes
Staffel 2 von Fallout ist mit über 83 Millionen Zuschauern ein Erfolg, doch die Nummer 1 auf Amazon ist der moderne Schwarzenegger
von Christoph Waldboth
Vergesst teuren Schaumstoff: Warum dieser Transport-Koffer für Tabletop-Spieler absolute Pflicht ist
von Jürgen Horn

Das Crafting in ARC Raiders ist ein großes Feature des Spiels, das neben der Behauptung gegen feindliche Spieler und gefährliche ARCs einfach dazugehört. Genau dieses Crafting und vor allem das Looten, um überhaupt genug Materialien zu finden, erinnern MeinMMO-Redakteurin Caro an eines ihrer Lieblingsspiele aus ihrer Kindheit, weshalb sie sich so in den Extraction-Shooter verliebt hat: Seit 13 Jahren hat mir kein Spiel so ein Gefühl gegeben wie ARC Raiders, dabei spiele ich auf die „langweiligste” Art

Quelle(n): ARC Raiders
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
ARC-Raiders-Titelbild-Neues-Update.jpg

ARC Raiders: Neues Update „Flashpoint“ ist gestartet – Alle Patch Notes zu Version 1.22.0

ARC Raiders Spielfigur, Speranza

Ein Rudel Gamer nimmt verletzten Fremden in ARC Raiders als „Geisel“, die Community liebt es: „Darum spiele ich das Game“

Screenshot aus einem Trailer zu ARC Raiders

Die Entwickler von ARC Raiders müssen sich in ihrem eigenen Spiel zwingen, keine Ratten zu sein

ARC Raiders, Spielfigur und riesiger ARC

Tarkov-Experte spielt zum ersten Mal ARC Raiders ohne PvP, testet auf Twitch, ob in den „PvE-Lobbys“ wirklich alle freundlich sind

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx