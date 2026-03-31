Die Macher von ARC Raiders wollen endlich das Crafting erleichtern, ein Menüfenster macht die Community noch glücklicher als neue Waffen

Mit dem neuen Flashpoint-Update in ARC Raiders erhält der Extraction-Shooter einige Neuerungen, darunter zwei neue Waffen und einen weiteren ARC-Gegner. Die Community jubelt jedoch eher um etwas ganz anderes, dessen Umsetzung sie besonders freudig stimmt: Endlich soll das Crafting leichter werden.

Wie erleichtert das Update das Crafting? Mit dem Flashpoint-Update erscheint inmitten von vielen weiteren Überarbeitungen und Neuigkeiten ein verbessertes Crafting-System. Embark Studios schreibt dazu:

Wir wissen, dass das Zusammenstellen des perfekten Loadouts Zeit kostet – gerade dann, wenn man eigentlich lieber raiden möchte. Deshalb führen wir einige praktische Verbesserungen am Crafting-System ein, wodurch ihr euch die Zeit in Speranza deutlich vereinfachen könnt. (Quelle: Offizielle Website von ARC Raiders)

Diese Vereinfachung funktioniert nun in einem Menüfenster: Fehlende Materialien, die für das Herstellen von Waffen und Items benötigt werden, können über eine neue Ansicht direkt beschafft werden. Außerdem kann man im selben Fenster die Materialien recyclen, veredeln oder gegebenenfalls nachkaufen, wenn man sie für die Herstellung benötigt. Dadurch wird der Zeitaufwand für das Hin- und Herwechseln zwischen Crafting, Inventar und dem Besuch der Händler in Speranza um einiges verkürzt.

„DARÜBER habe ich mich gefreut”

Was sagt die Community zu dieser Überarbeitung? Die Überarbeitung des Crafting-Systems sorgte bei vielen Spielern auf Reddit für Begeisterung, aber auch Erleichterung. Die Freude über dieses Feature zeigt, wie sehr neue Inhalte zwar erwartet werden, doch die Verbesserung von bereits bestehenden Systemen noch viel besser ankommt. Sogenannte „Quality of Life”-Updates vereinfachen nicht nur teils umständliche Wege in Spielen, sondern zeigen, dass Embark das Feedback von Spielern nicht nur hört, sondern umsetzen will.

„Neue Waffen? Eine neue ARC? Neue Map-Bedingungen? Nee. DARÜBER habe ich mich gefreut”, schrieb Silenceisgrey in Bezug auf das überarbeitete Crafting-System.

Auch Signalis3 findet: „Als neuer Spieler freue ich mich, dass sie sich darauf konzentrieren. Ich finde, die Benutzeroberfläche ist ein einziges Chaos, und die Teile des Spiels, die außerhalb der Raids stattfinden, sind extrem mühsam. Ich hätte nicht erwartet, dass sie nach so vielen Monaten seit dem Start des Spiels immer noch Änderungen vornehmen, aber ich bin froh, dass ich mich darin geirrt habe.”

Was hätten sich die Spieler trotzdem gewünscht? Auch wenn das vereinfachte Crafting sowie der Rest des Updates gut ankommen, hätten sich Spieler noch eine weitere Kleinigkeit gewünscht, die diese Neuerung perfekt abgerundet hätte.

Die Community auf Reddit wünscht sich immer noch die Möglichkeit, ihre Loadouts nicht nur schneller zu gestalten, sondern diese speichern zu können. Ein weiteres QOL-Update, das Spielern in Speranza viel Zeit ersparen würde, um schneller wieder zum eigentlichen Raiden zu kommen.

„Ich wünschte wirklich, sie hätten dazu noch eine Funktion zum Speichern der Loadouts hinzugefügt, dann wäre es ideal gewesen“, schreibt watermouse. Eine Art Vorlage für ein präferiertes Loadout, das dann automatisch aus dem Inventar befüllt wird, anstatt es eigenhändig machen zu müssen.

Das klingt zwar wie eine kleine Notwendigkeit, die jedoch scheinbar so mühselig werden kann, dass es manchen Spielern zu nervig wird, wie auch Light_Shrugger: „Gestern Abend war ich schließlich so weit, dass ich keine Lust mehr hatte, mein Loadout schon wieder neu zusammenzustellen. Stattdessen habe ich einfach das Spiel beendet.”

Das Crafting in ARC Raiders ist ein großes Feature des Spiels, das neben der Behauptung gegen feindliche Spieler und gefährliche ARCs einfach dazugehört. Genau dieses Crafting und vor allem das Looten, um überhaupt genug Materialien zu finden, erinnern MeinMMO-Redakteurin Caro an eines ihrer Lieblingsspiele aus ihrer Kindheit, weshalb sie sich so in den Extraction-Shooter verliebt hat: Seit 13 Jahren hat mir kein Spiel so ein Gefühl gegeben wie ARC Raiders, dabei spiele ich auf die „langweiligste” Art