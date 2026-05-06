In Pokémon GO jetzt 400 kostenlose Münzen abstauben – das müsst ihr tun

Im Mai könnt ihr wieder kostenlose Münzen im GO Pass von Pokémon GO ergattern. MeinMMO zeigt euch, wie ihr sie erhaltet.

Was ist der GO-Pass? Der GO-Pass ist eine Art Battle-Pass, der seit einiger Zeit in Pokémon GO aktiv ist. Jeden Monat gibt es einen neuen sowie in einigen Events ebenfalls.

Die Mai-Ausgabe läuft in der Zeit vom 5. Mai 2026 um 10:00 Uhr bis zum 2. Juni 2026 um 10:00 Uhr und bringt euch wieder kostenlose Münzen, die in den 100 Stufen des Passes verteilt sind. Wollt ihr alle ergattern, müsst ihr euch jedoch ranhalten.

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Punkte sammeln, Münzen sammeln

Auf welchen Stufen gibt es Münzen? Die kostenlosen Münzen sind auf den folgenden Stufen des Passes verfügbar:

Stufe 10: 10 Münzen

Stufe 20: 20 Münzen

Stufe 30: 30 Münzen

Stufe 40: 40 Münzen

Stufe 60: 60 Münzen

Stufe 70: 70 Münzen

Stufe 80: 80 Münzen

Stufe 90: 90 Münzen

Insgesamt könnt ihr also 400 kostenlose Münzen über den Pass erhalten.

Besitzt ihr die Deluxe-Variante des Passes, die ihr für 8,99 € im Webstore von Pokémon GO erwerben könnt, dann warten zusätzliche Münzen auf euch:

Stufe 10: 20 Münzen

Stufe 20: 40 Münzen

Stufe 30: 60 Münzen

Stufe 40: 80 Münzen

Stufe 60: 120 Münzen

Stufe 70: 140 Münzen

Stufe 80: 160 Münzen

Stufe 90: 180 Münzen

Stufe 100: 200 Münzen

Hier könnt ihr also, neben den 400 kostenlosen Münzen, weitere 1.000 Münzen erhalten.

Wie steige ich Stufen auf? Ihr habt 2 Möglichkeiten, um Punkte zu sammeln und Stufen zu erklimmen. Option 1 sind die täglichen Tätigkeiten, die ihr erledigen könnt. Hier könnt ihr jeden Tag 250 Punkte sammeln. Für jeweils 100 Punkte erklimmt ihr eine Stufe im Pass. Folgende Tätigkeiten bringen euch Punkte:

Fange ein Monster: 5 Punkte

Brüte ein Ei aus: 40 Punkte

Gewinne einen Raid: 100 Punkte

Zusätzlich gibt es Option 2 in Form von täglichen und wöchentlichen Aufgaben, die euch weitere Punkte bringen. Welche Aufgaben ihr aktuell habt und wie lange ihr noch Zeit habt, um sie zu erledigen, seht ihr im Reiter „Events“ direkt unterhalb des Passes.

Durch die tägliche Aufgabe könnt ihr jeden Tag, unabhängig von den Punkten durch Tätigkeiten, weitere 200 Punkte (also 2 Stufen) erhalten. Die wöchentlichen Aufgaben bringen euch jede Woche insgesamt weitere 1.000 Punkte.

Während die tägliche Aufgabe jeden Tag um 24:00 Uhr zurückgesetzt wird und ihr sie bis dahin gelöst haben müsst, um die Punkte zu erhalten, stapeln sich die wöchentlichen Aufgaben. Das heißt, ihr habt bis zum Ende des GO-Passes Zeit, um sie zu erledigen.

Wie viele Stufen kann ich maximal aufsteigen? Erledigt ihr jeden Tag einer Woche die tägliche Aufgabe, absolviert die wöchentliche Aufgabe und holt das tägliche Maximum an Punkten, dann könnt ihr pro Woche 4.150 Punkte und somit etwas über 41 Stufen aufsteigen. Ihr solltet also die nächste Zeit fleißig sein, wenn ihr alle Münzen erhalten wollt.

In der Zeit von Samstag, dem 30. Mai 2026 um 0:00 Uhr, bis Sonntag, dem 31. Mai 2026 um 23:59 Uhr, gibt es zudem keine Grenze für Punkte durch Tätigkeiten. An diesem Wochenende könnt ihr also nochmal richtig durchstarten, falls euch noch Punkte fehlen.

Welche weiteren Belohnungen gibt es? Neben einer Vielzahl Belohnungen in Form von Erfahrungspunkten und Sternenstaub, Pokémon-Begegnungen und Bonbons sowie weiteren Items dürften vor allem die folgenden Belohnungen für viele Trainer noch interessant sein:

Stufe 31: Knursp

Stufe 55: Glücks-Ei

Stufe 89: 3 Sonderbonbons

Stufe 91: Sonderbonbon XL

Stufe 95: 5 Sonderbonbons

Stufe 96: 5 Sonderbonbons

Stufe 100: Begegnung mit Suicune

Zudem gibt es noch Boni, die ihr im Pass freischalten könnt. Weitere Informationen dazu findet ihr hier.

Im Mai gibt es erstmals in Pokémon GO die sogenannte Evergreen-Woche. In dieser erhaltet ihr eine kostenlose Forschung, bei der ihr euch für einen Pfad entscheiden müsst. Abhängig von eurem gewählten Pfad, wartet ein anderer Bonus auf euch: Pokémon GO: Pfad wählen für „Erkunden, Fangen oder Kampf“ – Alle Unterschiede & Belohnungen.