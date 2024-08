Im MMORPG von Elder Scrolls lohnt sich derzeit fleißiges Einloggen, feurige Belohnungen warten

The First Descendant erhielt mit Luna am 31. Juli eine neue Nachfahrin. Im Gameplay-Trailer seht ihr, welche Skills die Supporterin auf dem Schlachtfeld nutzt.

Diablo 4: Entwickler bieten Einblick in die Season of the Infernal Hordes

The First Descendant: Verschlüsselte Tresore – Was ist das und wie findet ihr sie?

The First Descendant zeigt die Skills der neuen Nachfahrin Luna im Gameplay-Trailer

The First Descendant zeigt die Skills der neuen Nachfahrin Luna im Gameplay-Trailer

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Welche Anmeldebelohnungen locken nach Tamriel? Wie in jedem Monat erhaltet ihr auch im August 2024 nützliche oder coole Items, wenn ihr täglich in Elder Scrolls Online einloggt. Hier die Highlights aus den nächsten Wochen:

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to