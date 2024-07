Ein Spieler gewinnt in WoW die Lotterie – Kauft teuerstes Reittier für 3 % des Preises

Das teuerste Reittier, das es in der World of Warcraft gibt – zu einem absoluten Spottpreis. So viel Glück hatte ein Spieler, der sich jetzt wie verrückt freut.

Seltene und teure Reittiere gibt es in World of Warcraft zuhauf. Erst vor einigen Tagen haben wir eine Liste mit den teuersten Mounts, die ihr für Gold kaufen könnt, veröffentlicht. Doch manchmal kann man auch Glück haben und ein Reittier deutlich unter dem angedachten Wert ergattern. So wie der Spieler, der im Subreddit von WoW stolz zeigt, dass er „die Lotterie gewonnen hat“ – denn er hat nur etwas mehr als 3 % des eigentlichen Preises bezahlt.

Was ist vorgefallen? Der Reddit-Nutzer GhostCorp973 zeigt einen Screenshot, auf dem er gerade einen „Zurückgelassener Schwarzmarktposten“ geöffnet hat. Den hatte er zuvor für 330.000 Goldstücke gekauft – ein gängiger Preis für diese Box.

Das stolze Ergebnis: Der mächtige Karawanenbrutosaurus!

Wenn dieses Reittier auf normale Weise im Schwarzmarkt-Auktionshaus angeboten wird, dann erzielt es einen deutlich höheren Preis – in der Regel nämlich 9.999.999 Goldstücke. Das ist das größte Gebot, das man im Spiel überhaupt geben kann, nämlich einmal „Goldcap“.

Damit hat er nur 3,3 % des Preises gezahlt, den der Brutosaurus ansonsten kosten würde.

Was ist das für ein Reittier? Der „mächtige Karawanenbrutosaurus“ ist nicht nur das teuerste Boden-Reittier im Spiel (für Gold), sondern gleichzeitig auch eines der nützlichsten. Denn auf diesem Reittier hat man permanent Zugriff auf ein Auktionshaus und kann so jederzeit gefundene Dinge verkaufen oder einkaufen. Ein für manche „nerviger“ Gang zurück in die Hauptstadt entfällt somit.

Auch in Raids ist der Brutosaurus sehr beliebt, wenn man sich etwa noch Fläschchen, Tränke und Runen kaufen will, ohne dass der ganze Raid darauf warten muss, dass man zurück zur Hauptstadt geeilt ist.

Davon abgesehen ist der Brutosaurus auch immer ein ziemlicher Hingucker, alleine aufgrund seiner Größe. Das Modell ist dazu (bisher) auch noch einzigartig – kein anderes Reittier verwendet dieses Aussehen.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Dass man aus einem „Zurückgelassener Schwarzmarktposten“ genau die „Zügel des mächtigen Karawanenbrutosaurus“ zieht, ist ziemlich gering. Immerhin können in dem Container rund 200 verschiedene Gegenstände enthalten sein, darunter auch richtige Nieten – wie etwa Ringe aus Raids, die es nicht mehr im Spiel gibt. Da diese Ringe nicht einmal einen optischen Effekt haben, kann man sie lediglich an den Händler verkaufen – für wenige Goldstücke.

Habt ihr euer Glück bereits einmal beim Schwarzmarkt in World of Warcraft versucht und einen solchen Behälter gekauft? Oder fehlt euch dafür das notwendige Kleingeld und der Hang zu „Lootboxen“, bei der man mit einer Niete konfrontiert sein kann? Leichter an coole Mounts kommt ihr beim aktuellen Pre-Event: Strahlende Echos.