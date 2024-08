WoW: Strahlende Echos – Beste Farm-Methode, Tipps & Tricks

Ihr wollt alle Belohnungen aus dem Pre-Event von WoW: The War Within? Wir haben Tipps – und verraten, warum ihr euch keinen Stress machen müsst.

Das Pre-Event von World of Warcraft: The War Within läuft seit dem vergangenen Mittwoch. In „Strahlende Echos“ könnt ihr jede Menge Belohnungen verdienen – doch bei vielen ist der Frust groß. Sie haben Sorge, dass sie lange und ausdauernd farmen müssen, um wirklich alle Belohnungen zu erhalten.

Daher wollen wir euch hier ein paar Tipps und Tricks an die Hand geben und auch ein paar Klarheiten schaffen. Denn so schrecklich anstrengend und zeitaufwendig ist das Event gar nicht, auch wenn es durchaus Verbesserungspotenzial gibt.

Mobs nicht farmen – außer ihr steht drauf

Wenn das Event im jeweiligen Gebiet abgeschlossen ist, verbleiben noch einige Erinnerungen, die man endlos farmen kann. Diese geben zwischen ein und fünf Erinnerungsreste pro Kill.

Der simple Trick heißt hier: Farmt diese Mobs nicht, außer ihr habt viel Freude am Grind. Es ist absolut nicht notwendig, bei diesem Event irgendetwas für lange Zeit am Stück zu farmen. Denn egal, wie viele Kills ihr auch anhäufen könnt, beim nächsten Event-Start werdet ihr ein Vielfaches dieser Summe in einem Bruchteil der Zeit verdienen.

Twinks auspacken, Boni sichern

Jedes der drei Events (Düstermarschen, Sengende Schlucht, Drachenöde) hat eine wöchentliche Quest, deren Abschluss 1.500 Erinnerungsreste gewährt. Diese Quests können von jedem eurer Charaktere erledigt werden.

Wenn ihr also mit eurem „Main“ die drei Quests erledigt habt, dann loggt um und besucht das nächste Event mit einem Twink.

Das ist besonders interessant, weil ihr dank der Kriegsmeute sämtliche Erinnerungsreste von einem Charakter auf einen anderen transferieren könnt. Ihr könnt also mit mehreren Charakteren alle drei Events spielen und erhaltet so pro Woche und Charakter rund 6.000 Erinnerungsreste als netten „Bonus“ (4.500 durch die Quests, + je 500 für den Boss-Kill).

Keine Angst vor den Kosten

Im Forum oder auf Reddit malen sich viele Fans Horror-Szenarien aus. Angeblich muss man 300.000 Erinnerungsreste farmen, wenn man wirklich alle Belohnungen will. Viel zu viel, meinen manche.

Die Wahrheit ist aber eine andere.

Die 300.000 Erinnerungsreste sind ein theoretischer Wert, der dann zutreffen würde, wenn ihr während des Events niemals Beute erhaltet. Das ist aber schlicht nicht der Fall.

Die Preise erschrecken, wenn man alles will – tatsächlich braucht ihr aber relativ wenig.

Wenn ihr an den verschiedenen Event-Schritten teilnehmt, werdet ihr immer wieder mit Ausrüstung belohnt – mal mehr, mal weniger. Diese Ausrüstung entspricht dem, was ihr auch beim Event-Händler kaufen könnt. Jedes Mal, wenn ihr ein Rüstungsteil als Drop vom Event erhaltet, reduziert sich die Menge, die ihr Farmen müsst, also um 2.000 bis 8.000 Erinnerungsreste.

Tatsächlich „erfarmen“ müsst ihr euch im besten Fall nur 50.000 Erinnerungsreste – das sind die Kosten für das Reittier (20.000) und die drei Pets (je 10.000).

20.000 Erinnerungsreste haben einige Spieler bereits am ersten Tag erhalten, ganz ohne Mobs zu farmen. Bedenkt dabei, dass die notwendige Zeit in den kommenden Wochen sinkt, sodass ihr das in wenigen Stunden erhalten könnt.

Kriegsmodus kann euer Freund sein

Wenn auf eurem Realm das Event zu stark besucht ist, es ruckelt und laggt, dann kann es sich lohnen, den Kriegsmodus zu aktivieren. Hier sind in der Regel deutlich weniger Spieler aktiv. Dadurch dauert das ganze Event zwar ein paar Minuten länger, aber ihr könnt auch an mehr Mini-Events teilnehmen und so mehrfach Belohnungen erhalten.

Wie friedlich das Ganze abläuft, ist natürlich von eurem Realm-Pool abhängig. Auf vielen Welten gilt bei solchen Events aber ein „Gentlemen Agreement“ – Horde und Allianz lassen sich in Ruhe und erledigen friedlich nebeneinander die Event-Quests. Ihr solltet natürlich dennoch darauf achten, dass ihr nicht einfach in das AoE-Feuerwerk der feindlichen Fraktion springt.

Wartet auf Woche 3

Wer nicht viel Zeit mit dem Event verbringen, aber trotzdem alle Belohnungen will, sollte schlicht auf Woche 3 des Events warten – die beginnt am 14. August 2024. Dann erscheinen die Events nämlich alle 30 Minuten, sodass ihr beinahe ohne Pause von einem Event zum nächsten hüpfen könnt. Aktuell erscheinen die Events nur alle 90 Minuten, sodass viele sich zum Warten gezwungen fühlen. Nutzt die Zeit schlicht für andere Dinge, anstatt aktiv zu warten.

Die beste Farm-Methode für Erinnerungsreste

Wenn wir die ganzen Tipps nun zusammenfassen, ergibt sich daraus die effizienteste Farm-Methode:

Schließt das Event mit so vielen Charakteren wie möglich ab, um jedes Mal die Weekly-Quest für 1.500 Erinnerungsreste abzuschließen.

Seid immer zum Start des Events da, um an möglichst vielen Schritten teilnehmen zu können, die jedes Mal Belohnungen geben.

Aktiviert den Kriegsmodus, wenn euer Realm das erlaubt.

Farmt Mobs außerhalb des Events nur, wenn euch das Spaß macht – es ist nicht notwendig.

Habt ihr euch schon alles von den Strahlenden Echos geholt, was ihr haben wollt? Oder wartet ihr auf die späteren Wochen des Events, wenn die Echos in kürzeren Abständen erscheinen und man schneller farmen kann? Mehr zur kommenden Erweiterung The War Within gibt’s hier.