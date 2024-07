Eine kurze Kampagne von WoW: The War Within war eine echt dumme Idee

How I Met Your Mother – Promo-Teaser zur 8. Staffel mit Fokus auf Barney

World of Warcraft hat in den letzten Monaten bewiesen, dass es neue Wege geht. Es werden Mechaniken und Systeme einbaut, die dafür sorgen, dass sich die meisten wohler fühlen.

Wir haben die Kampagne dieses Mal ein bisschen kürzer gemacht, weil wir wissen, dass es einige Spieler gibt, welche die Story-Aspekte nicht so genießen und das nicht so viel spielen wollen. Das ist total in Ordnung. […]

Ich weiß, dass einige in die Kommentare springen werden, um zu sagen: „Gut so, Kampagne nervt, ich lese eh keine Quests und spiele nur wegen Raids / Dungeons / PvP!“

Das ist ziemlich sonderbar, wenn man bedenkt, dass World of Warcraft jetzt mit der „Weltenseele-Saga“ eine Geschichte von riesigem Umfang erzählen will, die man dafür sogar auf drei Addons ausweiten möchte. Da wirkt es verwunderlich, wenn die Konsequenz aus dieser Mega-Geschichte ist: Die Kampagne ist kürzer.

WoW: The War Within – Schatten unter der Oberfläche

Die Hauptkampagne von The War Within ist ziemlich kurz. Pro Gebiet gibt es recht wenig Missionen, die zur Haupt-Questreihe gehören, dann geht es schon weiter.

Es sind nur noch wenige Wochen, bis der Release von World of Warcraft: The War Within ansteht. Ich sag’s ganz unjournalistisch: Ich bin ziemlich gehyped und freue mich auf das Addon, denn die Story rund um Xal’atath gefällt mir und interessiert mich sehr.

