Amazon will 2 MMORPGs auf PS5 und Xbox Series fast zeitgleich starten – Müssen sie erneut einen Release verschieben?

Amazon Games hat dieses Jahr noch einiges vor. Mit Throne and Liberty und New World Aeternum stehen innerhalb weniger Wochen noch zwei große MMORPG-Releases für den Spätersommer 2024 auf dem Programm. Doch ist das eine gute Idee? MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz ist skeptisch und rechnet mit einer Verschiebung.

Das MMORPG-Jahr 2024 hat noch einige Highlights zu bieten. Hinter gleich drei der größten Neuerscheinungen steht dabei Amazon Games als Entwickler oder Publisher.

Throne and Liberty erscheint am 17. September 2024 auf PC (Steam), PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Am 15. Oktober 2024 folgt mit New World Aeternum die neue, stark überarbeitete Konsolen-Version des Online-Rollenspiels – die in der verbesserten Form auch für PC herauskommen soll.

Für das Anime-MMORPG Blue Protocol gibt’s keinen Release-Termin, doch prangt auf der offiziellen Webseite weiterhin das Versprechen: „Erscheint 2024“ (via playblueprotocol.com).

Ich freue mich auf alle drei Releases, bekomme beim Blick auf den Fahrplan jedoch Bauchschmerzen. Mich erinnert das frappierend an 2021/2022, als Amazon Games innerhalb weniger Monate das Prestige-Projekt New World sowie die westliche Version von Lost Ark veröffentlicht hat.

Wer schreibt hier? Karsten Scholz ist der MMORPG-Experte von MeinMMO. Er befasst sich seit 15 Jahren täglich mit dem besten Genre der Welt. Den privaten Erstkontakt gab’s 2005. Seitdem hat er in verschiedenen Online-Rollenspielen mehrere Jahre Spielzeit angehäuft und fast jeden relevanten Genre-Vertreter der vergangenen 20 Jahre zumindest eine Weile gespielt.

Eine Historie der Fehlschläge

Fast acht Jahre ist es her, dass die Verantwortlichen von Amazon Games ankündigten, in Zukunft deutlich mehr Geld und Energie in die Entwicklung von Spielen investieren zu wollen. Bis 2016 hatte man vor allem Mobile-Games sowie das Lizenzspiel „The Grand Tour Game“ für PS4 und Xbox entwickelt.

Mit dem MMORPG New World, dem 4vs4-Brawler Breakaway und dem Multiplayer-Shooter Crucible stellte das Studio gleich mehrere Projekte vor, mit denen sie die neuen Ambitionen verwirklichen wollten. Daraus wurde jedoch nichts:

Breakaway musste noch in der Entwicklung begraben werden.

Crucible startete so schlecht, dass das Spiel zurück in die Beta geschickt wurde, nur um dann abgesägt zu werden.

New World legte einen starken Start auf Steam hin, doch verlor in kürzester Zeit einen großen Teil der Spieler – von 913.634 gleichzeitig aktiven Spielern ging es runter auf aktuell etwa 4.200 gleichzeitig aktive Spieler.

Dazu kommen weitere frühzeitig eingestellte Projekte wie Nova, Intensity oder das MMO für Herr der Ringe, das gemeinsam mit Tencent entstehen sollte. Aufgrund dieser enttäuschenden Ausbeute musste Mike Frazzini, bis dahin Chef von Amazon Games, im März 2022 seinen Platz freimachen.

Der Trailer für den Release-Termin von Throne and Liberty macht Lust auf mehr:

Zu viele Baustellen verderben den Brei … oder so

Am erfolgreichsten dürfte für Amazon Games bisher ein Spiel gewesen sein, dass sie gar nicht selbst entwickelt haben: Lost Ark schaffte zum West-Launch im Februar 2022 einen höheren Peak als New World (1,325 Millionen gleichzeitig aktive Spieler), zudem gelang es dem isometrischen MMORPG besser, die Helden langfristig an die Server zu binden als New World.

Derzeit liegt das tägliche Hoch auf Steam von Lost Ark bei fast 25.500 gleichzeitig aktiven Spielern. Das ist mit Blick auf den Peak zum Launch und die Spielerzahlen anderer MMORPGs nicht grandios gut, aber eben eine ganze Ecke besser als bei New World.

Ähnlich wie das Aeternum-Abenteuer hatte und hat jedoch auch Lost Ark in der westlichen Version mit Problemen zu kämpfen:

Die große Herausforderung, wenn man zwei derart umfangreiche und ambitionierte Projekte innerhalb weniger Monate herausbringt und betreut: Man kann die vorhandene Arbeitskraft nicht bündeln, sondern muss diese auf beide Spiele aufteilen.

Dadurch ist es schwieriger, am Launch-Tag die bestmögliche Version zu veröffentlichen oder die Probleme und Baustellen zum Start in den Griff zu bekommen.

Der Trailer zur neuen Aeternum-Version von New World:

Es fehlt das Vertrauen in Amazon Games

Dazu kommt, dass sich MMORPGs, die innerhalb eines recht kurzen Zeitraums auf den gleichen Plattformen erscheinen, gegenseitig kannibalisieren können. Wer Lost Ark mit Begeisterung spielt, kommt nicht zu New World zurück und umgekehrt.

All diese Probleme sehe ich bald erneut auf Amazon Games zukommen, wenn innerhalb von wenigen Wochen Throne and Liberty und New World Aeternum auf den Konsolen (und PC) erscheinen. Und das – nur so nebenbei – recht kurz nach dem Launch von WoW: The War Within am 27. August 2024.

Der Spätsommer / Frühherbst ist also vollgepackt mit spannenden MMORPG-Releases. Ein Throne and Liberty oder New World Aeternum könnte dabei leicht unter die Räder kommen, und die Chance dafür steigt, wenn die beiden Versionen beim jeweiligen Launch mit Problemen zu kämpfen haben.

Zwar besitzt Amazon Games mittlerweile deutlich mehr Erfahrung als noch vor zwei, drei Jahren, doch ist das Studio bisher den Beweis schuldig geblieben, dass sie tatsächlich mit den ganz Großen der Branche auf Augenhöhe agieren und tolle, langfristig erfolgreiche Spiele veröffentlichen können.

Bis dieser Beweis erbracht ist, fehlt mir das Vertrauen in Amazon Games.

Droht eine erneute Verschiebung?

Unterm Strich würde es mich nicht wundern, wenn die Verantwortlichen von Amazon Games nach der Sichtung des Feedbacks der jüngsten Beta-Testphasen von Throne and Liberty sowie New World Aeternum noch einmal eine Verschiebung ins Auge fassen.

Eine Möglichkeit wäre es, Throne and Liberty zuerst nur auf dem PC herauszubringen, um möglichst viele Besitzer von PlayStation 5 oder Xbox Series in die Konsolen-Version von New World zu locken.

Alternativ könnte auch New World Aeternum etwas später herauskommen, damit man sich mit größerem Fokus auf den Launch sowie die nachfolgende Betreuung von Throne and Liberty konzentrieren kann.

Wie seht ihr die Situation? Möchtet ihr Throne and Liberty oder New World Aeternum ausprobieren? Und wie bewertet ihr die bisherige Arbeit von Amazon Games? Verratet es in den Kommentaren! Im vergangenen Jahr 2023 musste Amazon Games übrigens etwa 280 Mitarbeiter entlassen, die Entwickler der verschiedenen Teams waren wohl nicht betroffen.