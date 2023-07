Entwickler von New World erklären, wie schwierig der Umstieg von Survival zum MMORPG war: „Wir hatten nicht mal Quests“

New World ist eines der erfolgreichsten MMORPGs auf Steam. Doch ursprünglich sollte es gar kein MMO werden, sondern ein Survival-Spiel. In einem Video sprechen die Entwickler nun über diesen Übergang, der sicher kein leichter war.

Was ist das für ein Video? Bereits seit einiger Zeit betreiben die Entwickler von New World, also Amazon Games, eine Videoserie auf YouTube. Sie heißt „Forged in Aeternum“ und betrachtet in etwa 10-minütigen Clips einzelne Aspekte der Entstehung des MMORPGs.

In der 38. Episode von Forged in Aeternum geht es nun um den Wandel, der in der Entwicklung und seit dem Release in der Story stattgefunden hat. Dabei wird erneut klar, dass New World früher einmal gar kein MMO werden sollte. Die Entwickler geben außerdem zu, dass man das auch beim Release noch gemerkt hat.

Die Story war nicht immer so gut: Aktuell arbeitet New World stark daran, die Geschichte in Aeternum zu festigen und spannender zu erzählen. Ein großer Schritt war es dabei, dass Hauptbösewicht Isabella im Kopf der Spieler mit ihnen spricht.

Was einfach klingt, feiern die Entwickler als einen großen Schritt. Denn dieser Fakt ermöglicht es ihnen, eine Geschichte möglichst einfach für den Spieler zu erzählen. Man muss nämlich weder stehen bleiben, noch irgendetwas lesen oder mit einem NPC reden, man bekommt die Story nun mal einfach mit.

Doch der Weg dahin war ein steiniger. Lead Seasons Designer Patrick Smedley berichtet nämlich, als er in das Projekt kam, war New World noch mehr Survival-Spiel als alles andere. Der Weg zum MMORPG war gerade erst begonnen. „Wir hatten noch nicht mal Quests“, geschweige denn Leute, die sie machen: „Also fingen wir an, ein Quest-Team aufzubauen und mehr in die narrative Richtung zu gehen.“

„Wir hatten ungefähr 6 NPCs in jeder Stadt“

Wie war New World vor und beim Release? Gemeinsam mit Rob Chestney, dem Narrative Director von New World, blickt Patrick Smedley zurück, auf die Anfänge von Quests und Aufgaben in New World. Dabei berichten sie, dass der Start auch nicht unbedingt das Beste war.

Das Witzige ist, als das Spiel dann herauskam, hatten wir wirklich nur ungefähr 6 NPCs in jeder Stadt. Sie hatten zwar ein Voice-Over, aber nur sehr simple Storys. Keine interessanten Hintergrundgeschichten oder Ähnliches. In dieser Zeit haben dich die Quests einfach nur weg geschickt, an irgendeinen zufälligen Ort der Karte. Nur um dahin zu rennen und dann wieder zurückzukommen. Da gab es dann viel Feedback zum Launch und Spieler mochten den ‘Running Simulator’ nicht, der aus unseren Quests geworden ist.

Er erklärt weiterhin, dass man dieses Feedback aufgenommen und hart daran gearbeitet hat. Mittlerweile laufen die Questgeber nämlich mit euch, und ihr müsst deutlich weniger umherrennen, um die Aufgaben abzuschließen.

Das gesamte Video könnt ihr euch hier anschauen:

Wie geht es jetzt weiter? Johannes Rasinkangas, Storytelling Producer bei New World, schließt sich dem Gespräch ebenfalls an. Er erzählt, wie viel Arbeit das Team in eine gut erzählte Geschichte steckt und weiterhin stecken wird: „Zum Start hatten wir insgesamt ungefähr 100 vertonte NPCs, heute haben wir schon über 500.“

Außerdem plant das Team, den Pool von Sprechern und Sprecherinnen zu erweitern. Dazu habe man die Aufnahme mittlerweile nach England verschoben und nicht mehr in Amerika. Das soll den Vorteil bringen, dass man einfacher und schneller an Sprecher aus Deutschland, Frankreich, Polen und Co. kommt.

Diese Diversität soll dem Team dann dabei helfen, im Spiel verschiedene Ethnien und kulturelle Hintergründe besser darzustellen, als das heute der Fall ist.

Was haltet ihr davon? Habt ihr gemerkt, dass es jetzt deutlich mehr vertonte NPCs gibt? Wie zufrieden seid ihr mit der Story von New World?

