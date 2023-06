Das MMORPG New World ist zum ersten Mal seit Release „größtenteils positiv“ auf Steam – Was hat sich verändert?

New World erschien im September 2021 und erreichte beeindruckende Spielerzahlen auf Steam. Doch das Feedback war alles andere als positiv. In der letzten Zeit häufen sich jedoch die guten Bewertungen. Gelobt werden vor allem die gute Kommunikation und die Ausblicke auf die Zukunft.

Was hat sich bei den Bewertungen verändert? New World startete im September 2021 nicht nur mit über 913.000 gleichzeitigen Spielern, sondern auch mit 28.458 negativen Reviews auf Steam. Dem gegenüber standen rund 40.000 positive Reviews, was einem Wert von etwa 59 % positiven Reviews entsprach.

Zwischenzeitlich kletterten die Reviews kurzzeitig über die 70 % sanken jedoch schon nach wenigen Tagen wieder unter diesen „Bestwert“.

Von November 2021 bis Juni 2022 dümpelte das Spiel zwischen 66 und 67 %, ehe es im Juli und August mit 65 % sogar einen richtigen Tiefpunkt erreichte.

Einen Aufwärtstrend gibt es erst seit dem Fresh Start im Oktober 2022, der auch bei uns sehr gut ankam. Damit einher gingen Anpassungen an die Story und neue Server, auf denen die Wirtschaft wieder von null begann.

Erstmals knackte New World nun im Juni 2023 wieder die Marke von 70 % positiven Reviews. Damit ist es derzeit „größtenteils positiv“ auf Steam – bei 281.949 Bewertungen.

78 % positive Reviews in den letzten 30 Tagen

Was sagen die positiven Bewertungen? Die aktuellen Bewertungen loben vor allem die Grafik, das faire Bezahlsystem und die Kommunikation der Entwickler. Auch die vielen Anpassungen und neuen Inhalte bekommen positives Feedback.

Besonders gut kommt jedoch die neue Roadmap für das Jahr 2023 an, weil sie frühzeitig alle großen Updates und die Erweiterung angekündigt haben.

Der Nutzer Jynex schreibt etwa nach rund 212 Spielstunden:

New World ist ein sehr tolles Game geworden! Es hat sich nach vielen Fehlern und langen Warteschlangen, zu einem super Spiel mit großem Potenzial entwickelt. Eine Roadmap für das ganze Jahr 2023 ist vorhanden, welche vielversprechende Inhalte enthält. Man sollte dem Spiel noch etwas Zeit geben!

Gibt es auch negative Stimmen? Ja, in den jüngsten Reviews werden unter anderem der Battle Pass, die fehlende Minimap oder fehlende Features wie Cross-Server-Dungeons kritisiert. New World ist also längst noch nicht perfekt.

Dennoch kommt das MMORPG in den letzten 30 Tagen sogar auf 78 % positive Reviews bei 1.202 abgegebenen Bewertungen. Die Spielerzahlen allerdings sanken auf rund 15.000 gleichzeitige Spieler im Peak (via SteamDB).

Neue Dungeons, klare Ausrüstung und der erste Raid in den Startlöchern

Wie steht es generell um New World derzeit? New World bekam seit seinem Release im September 2021 einige Neuerungen spendiert, darunter ein komplett neues Gebiet, 3 neue Waffen, 5 neue Dungeons, die Mutationen mit 10 höheren Schwierigkeitsgraden pro Dungeon und etliche Events, die etwa zu Weihnachten, Ostern oder im Sommer stattfinden.

Die Entwickler haben außerdem den Level-Prozess verschnellert, die Story angepasst, die Kämpfe flüssiger gemacht sowie das komplette Ausrüstungssystem überarbeitet und sogar neue Ausrüstungsstufen hinzugefügt.

Für 2023 wurden zudem der erste Raid, der bereits im Juli startet, sowie eine Erweiterung für den Herbst angekündigt. Man hat also nicht das Gefühl, dass Amazon derzeit auf die Bremse tritt.

Wie seht ihr die Entwicklung von New World? Gefällt euch das MMORPG inzwischen oder habt ihr es ganz aufgegeben?