Lost Ark bekämpft eines der größten Probleme des MMORPGs, bevor es ab September eine Flut an Inhalten gibt

Wie bewertet ihr die etwas ruhigere Herangehensweise von Lost Ark? Freut ihr euch auf die kommenden Inhalte? Verratet es in den Kommentaren! Übrigens hatten wir im Mai die Gelegenheit, einige Fragen an Amazon Games zu stellen: Übermüdung der Spieler bleibt in Lost Ark ein Problem, dafür hat man die Korea-Version fast eingeholt

Dank der frisch veröffentlichten dritten Roadmap für das Jahr 2024 ist jetzt zudem klar, dass auch der August vergleichsweise ruhig ausfallen wird (via playlostark.com ). Im Folgenden fasst euch MeinMMO die wichtigsten Neuerungen für Lost Ark in den Monaten August bis November zusammen.

Was ist das für ein Problem? Lost Ark ist in gewisser Weise ein ziemlich ungewöhnlicher Fall. Die meisten MMORPGs kämpfen damit, dass der Content-Nachschub nicht schnell genug auf den Servern landet, um einen großen Teil der jeweiligen Community zufriedenzustellen.

