Guild Wars 2 teasert in 30 Sekunden eine neue Erweiterung an

Die westliche Version des MMORPGs ist heute übrigens näher an der koreanischen Fassung als jemals zuvor. Das Angebot an Klassen ist in beiden Regionen mittlerweile identisch. Die wenigen Inhalte, die es aktuell nur in Korea gibt, werden derzeit für die westlichen Länder lokalisiert.

Wir nutzen eine Menge Spielerdaten – wo befinden sich die meisten Spieler im Spiel, was die Ausrüstungsstufen angeht, und sind sie bereit für die kommenden Inhalte? Fallen Spieler zurück, wenn es darum geht, auf dem erforderlichen Niveau zu bleiben, um mithalten zu können? Wie können wir ihnen helfen, die notwendigen Fortschritte zu erzielen, und was sagen die Spieler über den Aktualisierungsplan?

Was ist die Kritik der Spieler? Als das Mai-Update erstmals im Zuge einer neuen Roadmap im April 2024 vorgestellt wurde, gabs einige Kritik aus der Community . Wie schon in der Vergangenheit klagten Spieler auch dieses Mal wieder, dass sie sich durch das enorm hohe Tempo, mit dem Inhaltsnachschub auf den Liveservern landet, erschlagen und überfordert fühlen.

