MMORPG zu Herr der Ringe wird besser für Free2Play-Spieler – Hat auf Steam höchste Spielerzahl seit 10 Jahren

Der Kampf um Mittelerde in einer neuen Dimension – das kostenlose MMORPG „Der Herr der Ringe Online“ entführt die Spieler in die von J. R. R. Tolkin geschaffene...

Loggten sich im März 2022 im Peak 1.585 Spieler gleichzeitig online, stieg die Zahl im April auf 3.760 Spieler, den zweitbesten Wert des Spiels überhaupt. Nur am 16. Juni 2012, kurz nach dem Release auf Steam, kam Herr der Ringe Online im Peak auf 3.965 Spieler im Allzeithoch ( via SteamDB ).

Das MMORPG Herr der Ringe Online hat passend zum 15. Geburtstag einige Änderungen vorgenommen. So wurden Geschenke verteilt und mehr Inhalte kostenlos zur Verfügung gestellt. Das zahlt sich direkt aus. Das Spiel verdoppelt seine Spielerzahlen auf Steam und steht so gut da, wie zuletzt im Januar 2013.

