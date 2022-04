Neues MMORPG bannt Hacker in der Beta permanent – Spieler diskutieren: Dürfen die das?  

Was ist das überhaupt für eine Gilde? Die Hacker und Exploiter sollen in Fractured bereits sehr bekannt gewesen sein. Denn sie stören sich an der Richtung, die das MMORPG einnimmt:

Was sagt der Chef genau? In einem Statement von Jacopo Pietro Gallelli, dem Chef von Fractured, heißt es, dass die Beta dazu genutzt werden soll, um Fehler und Hacks aufzudecken. Das sei ein wichtiger Teil der Beta.

Das neue Sandbox-MMORPG Fractured ist in die Beta gestartet. Dort hat eine Gilde gezielt Hacks für das Spiel genutzt und sich damit unfaire Vorteile erschummelt. Mitglieder dieser Gilde wurden nun permanent gesperrt, auch für das fertige MMORPG. In der Community wird dieser Schritt diskutiert.

Insert

You are going to send email to