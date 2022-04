Konzern nutzt Geld aus verpönten Pay2Win-MMOs, um Spiel eines weisen MMORPG-Gurus zu finanzieren

Was sagt ihr zu den bisherigen Infos rund um Playable Worlds? Freut ihr euch auf das MMORPG oder hat Raph Koster seinen Zenit längst hinter sich? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Sein neues MMORPG würde also wahrscheinlich auf ein Abo- oder Buy2Play-Modell setzen, ähnlich wie Crowfall, an dem Koster zuletzt mitgewirkt hatte. Den Löwenanteil des Investments für sein Studio Playable Worlds kommt jedoch von einer Firma, die auf das genaue Gegenteil setzt, nämlich Free2Play und aggressive Monetarisierung.

Wir investieren, um Innovationen in MMO-Spielen voranzutreiben und neue Konzepte zu verwirklichen. Die Technologie, die Playable Worlds bisher implementiert und bewiesen hat, hat die Investition maßgeblich beeinflusst und wird sicherlich eine Rolle in der Metaverse-Entwicklung spielen. Das Kaliber des Teams hinter Raph und Eric [Eric Goldberg, Co-Founder von Playable Worlds] hat letztlich den Ausschlag gegeben, und wir sind von ihrer Fähigkeit zur Umsetzung überzeugt.

Allerdings hat der koreanische Publisher nun einen Löwenanteil der neu gewonnen 25 Millionen Dollar (etwa 23,3 Millionen Euro) in diese Firma investiert. Zwar ist der genaue Wert nicht bekannt, aber offensichtlich glaubt man dort an die Ideen von Koster. In einem Statement heißt es:

Insert

You are going to send email to