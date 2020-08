Viele Gamer fragen sich immer wieder, warum einige dazu bereit sind, monatlich Geld für ein Spiel zu zahlen. Der MMORPG-Urvater Raph Koster hat eine Antwort dafür: Weil sie den entsprechenden Service bieten. Zwischen Spieler und Spiel gebe es eine gewisse Beziehung.

Wer spricht da? Raph Koster ist bekannt als Lead Designer des legendären Ultima Online, einem der ältesten MMORPGs der Welt. Er gilt als einer der Schöpfer des Genres und gibt häufiger Einschätzungen zum aktuellen Status der Industrie ab. Aktuell leitet er als CEO von Playable Worlds und verfolgt den Traum eines „echten Cloud-Games.“

Im Interview mit VentureBeat erklärte Koster vor einigen Tagen, was Spiele mit einem Abo-Modell richtig machen und machen müssen und warum sie sich selbst 2020 bei der ganzen Free2Play-Konkurrenz noch halten können.

Nicht umsonst sind Spiele wie World of Warcraft seit Jahrzehnten im Geschäft. Das bekommt am 27. Oktober 2020 mit Shadowlands seine mittlerweile achte Erweiterung.

Ein Service, der Spieler über Jahre hält

Wie halten sich Abo-Modelle noch immer? Laut Koster liegt es daran, dass Spieler nur ein Spiel abonnieren, das es auch „verdient“ hat. Das Spiel muss also gut genug sein, um Spieler dazu zu bringen, immer wieder zu zahlen:

Der ultimative Zweck eines Abonnements ist es, einen Service anzubieten, der Spieler über Jahre hinweg bindet. Und ein Spiel zu machen, dass jemanden jahrelang hält, ist sehr schwer. Das ist ein vollkommen anderer Ansatz als konsumierbare Content-Spiele zu machen.

Ein Service-Game, das sich so lange halten will, benötigt also durchgehende Arbeit. Das ist ein ganz anderes Modell als noch vor vielen Jahren, als Spiele als vollständige Erfahrung verschickt und dann durchgespielt wurden, ohne dass sich die Entwickler noch darum kümmern müssen – „fire and forget“, wie Koster es nennt.

Raph Kosters Ultima Online ist eines der ältesten MMORPGs überhaupt.

Sein eigenes Spiel, Ultima Online, ist bereits 25 Jahre alt und läuft immer noch. Die Entwickler planen sogar jetzt, „die größte Reichweite aller Zeiten“ zu erreichen.

Was bedeutet das für neue Spiele? Der Aufwand der Entwicklung wird dabei immer größer, erklärt Koster, und damit auch die Kosten für eine Produktion. Damit wäre es für Unternehmen auf lange Sicht lukrativer, sich lange Zeit einem Spiel zu widmen und die Spieler so daran zu binden.

Genau das machen MMOs und das hat einen Einfluss auf die ganze Industrie. Koster hat kürzlich hier auf MeinMMO erklärt, was MMOs eigentlich sind und was alles dazugehört. Das bestärkt er mit einer neuen Aussage:

Wir sehen gerade, wie die ganze Industrie versucht, sich in diese Richtung zu bewegen. Darum haben AAA-Titel plötzlich einen Chat, Auktionshäuser und so weiter, obwohl sie historisch lineare Erzählungen waren.

Aus dem Abo-Modell würden sich außerdem andere Ansätze ableiten, die ebenfalls Erfolg haben und die etwa zum Einsatz kämen, wenn nicht mehr genug Leute monatlich zahlen. Eines dieser Modelle sei ein Free2Play-Ansatz mit Season Passes und riesigen Events, wenn neue Erweiterungen kommen. Der König in dieser Disziplin sei aktuell Fortnite.

„Ihr seid in einer andauernden Beziehung“

Dass ihr überhaupt dazu bereit seid, immer wieder für diese Spiele zu zahlen – egal in welcher Form – liege daran, wie die Entwickler und das Spiel selbst zu euch stehen. Koster führt „Transparenz, Offenheit und Ehrlichkeit“ als wichtige Stichpunkte an und erklärt:

Ihr seid in einer andauernden Beziehung und euer Spiel und euer Service muss so angelegt sein, dass er diese Beziehung aufrechterhalten und hegen kann. […] Der erfolgreichste Weg, eine Langzeit-Community aufzubauen, haben alle damit zu tun, dass [die Spieler] den Betreiber als Teil dieser Community wahrnehmen und nicht als darüberstehend. Das Gefühl von: „Wir stecken da zusammen drin“ ist absolut entscheidend.

Das bedeutet auch, dass sich Entwickler mit der Kritik und den Wünschen der Spieler auseinandersetzen müssen. Die ist nämlich häufig gar nicht das, was man erwarten würde. Koster verriet uns bereits zuvor, dass einfach nur töten kein guter Spielinhalt sei. Backen oder das Anbauen von Pflanzen sei viel wichtiger für ein gutes Spiel.