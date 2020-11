Neben Odin: Valhalla Rising ist mit The Ragnarök ein weiteres nordisches MMORPG in Entwicklung. Das stammt ebenfalls aus Korea, wird jedoch explizit für PC, Mobile und Konsolen erstellt.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Allerdings hält sich der Entwickler Lionheart Games derzeit zurück, was die Details des Gameplays angeht. So heißt es lediglich, dass sich die Kämpfe „brutal“ anfühlen sollen, um den Spielern ein Gefühl von Macht zu geben. Zudem soll man riesigen Boss-Monstern Verletzungen zufügen können. Wie genau das abläuft, ist bisher nicht bekannt.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Was ist Odin: Valhalla Rising? Das neue MMORPG spielt in einer Welt der nordischen Mythologie . Bekannte Figuren wie Odin oder Thor sollen darin vorkommen, ebenso wie die Kontinente Midgard, Jötunheim, Nidawellir und Albenheim.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. fünf × 3 =

Insert

You are going to send email to