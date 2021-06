Das MMORPG Project Odin hat einen offiziellen Namen bekommen. Die Entwickler verraten nun etwas mehr davon, was euch in Odin: Project Valhalla erwartet.

klettern, schwimmen und auf Reittieren fliegen können. Zwar spielt die nordische Welt eine Rolle, aber optisch erkennt man starke asiatische Züge. In Korea erscheint Odin: Valhalla Rising im Juni 2021. Der Release im Westen soll in der zweiten Jahreshälfte stattfinden.

Odin: Valhalla Rising ist ein neues MMORPG, das auf der nordischen Mythologie basiert. Ihr schlüpft in die Rolle von verschiedenen Klassen, die auf eine klassische Holy Trinity zurückgreifen. In Odin spielen PvE und PvP eine wichtige Rolle. Zudem ist das Movement wichtig, denn ihr sollt

