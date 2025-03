Dank 17 Millionen begeisterter Fans kommt neues MMORPG zu uns, FAQ verrät erste Details zum Release

Dank des enormen Erfolgs in Asien wird das MMORPG ODIN: Valhalla Rising definitiv zu uns in den Westen kommen. Jetzt haben die Entwickler in einer FAQ weitere Details zum Release verraten.

Was verrät die FAQ? In einem Post auf Facebook sind die Verantwortlichen von Kakao Games auf diverse Fragen rund um den globalen Launch von ODIN: Valhalla Rising eingegangen. Hier die wichtigsten Neuigkeiten:

ODIN: Valhalla Rising soll beim globalen Launch in fast allen Ländern erscheinen. Die Ausnahmen: Taiwan, Südkorea, Macau, Japan, China, Hongkong, Laos, Myanmar, Brunei, Vietnam, Belgien und Kambodscha.

ODIN: Valhalla Rising soll für PC und Mobile (Google Play, App Store) erscheinen. Steam sowie Epic Games Store scheinen jedoch nicht unterstützt zu werden.

Aktuell ist keine deutsche Übersetzung des Spiels geplant. ODIN soll – Stand jetzt – Englisch, Spanisch, Japanisch, Thai und Chinesisch unterstützen.

Einen genauen Release-Termin gibt es weiterhin nicht. Klar ist nur, dass am 3. April 2025 eine Vorregistrierungsphase starten soll. Im Folgenden seht ihr den jüngsten Trailer zu ODIN:

MMORPG mit Menschen, Riesen, Zwergen und Göttern

Was ist ODIN für ein MMORPG? Das neue Spiel von Entwickler Lionheart Studio und Publisher Kakao Games führt euch in eine Welt, die sich der nordischen Mythologie bedient. Ihr besucht Orte wie Midgard, Jotunheim, Nidavellir und Alfheim. Ihr trefft auf Alben, Riesen, Zwerge und mythologische Bestien. Und in der Lore spielen bekannte Figuren wie Odin sowie Loki eine wichtige Rolle.

Zu den bestätigten Klassen gehören bisher Schurke, Priester, Zauberer und Krieger. Aufgrund der mobilen Wurzeln wird ODIN wohl eine Autoplay-Funktion anbieten. Die soll jedoch bei verschiedenen Aktivitäten ineffektiv sein, etwa wenn es darum geht, gegen starke Bosse zu kämpfen, deren Flächenangriffen man zwingend manuell ausweichen sollte.

Mit Projekt Q wurde zwischenzeitlich übrigens noch ein Spinoff zu ODIN angekündigt. Mehr Infos dazu und zum Erfolg von ODIN im Heimatmarkt findet ihr hier: Deutsche Fans warten sehnsüchtig auf ein neues MMORPG – Das ist anderswo ein riesiger Erfolg und verdient Millionen