Neues MMORPG begeistert 17 Millionen Spieler in Asien, kommt nach überraschender Funkstille jetzt doch zu uns

Das neue MMORPG ODIN: Valhalla Rising erscheint nach langer Funkstille noch 2025. Mit einem neuen Trailer haben die Entwickler den globalen Release angekündigt, und auch ein Datum gibt es bereits.

Was ist das für ein MMORPG? ODIN: Valhalla Rising ist ein MMORPG von Publisher Kakao Games und Entwickler Lionheart Studio, das bereits im Jahr 2021 in Asien gestartet ist. Dort lief das MMORPG extrem gut und konnte laut Analysten über 11 Millionen Euro in nur 2 Tagen einspielen.

Wie MMORPG.org.pl berichtet, hat das MMORPG im asiatischen Raum über 17 Millionen Downloads und hielt sich nach dem Release für 17 Wochen am Stück als beliebtestes MMO in den Charts.

Nach dem Erfolg in Asien wollte Publisher Kakao Games das MMORPG auch in den Westen bringen. Hierzulande sollte es bereits 2023 erscheinen, wurde dann aber immer wieder verschoben und verschwand irgendwann sogar ganz aus den Finanzberichten des Publishers.

Nach langer Funkstille gibt es jetzt aber ein neues Lebenszeichen für ODIN: Valhalla Rising. Mit einem neuen Trailer haben die Entwickler den globalen Release angekündigt:

Hier könnt ihr den Trailer sehen:

Wikinger im Fokus

Worum geht es in ODIN: Valhalla Rising? Das MMORPG spielt in der nordischen Mythologie und lässt euch in die Rolle eines Wikingers schlüpfen. Dabei bietet ODIN: Valhalla Rising die Holy-Trinity aus Schadensausteiler, Tank sowie Heiler und bietet euch vier verschiedene Klassen: Krieger, Schurke, Priester und Zauberin.

Das Themenpark-MMORPG bietet abwechslungsreiche Gebiete wie grüne Graslandschaften, karge Steinöden, kalte Winterlandschaften und märchenhafte Feenwälder. Die Gebiete beheimaten die verschiedenen Rassen im Spiel: Menschen, Riesen, Zwerge und Elfen.

Die Gebiete bereist ihr nicht nur zu Fuß, sondern auch auf dem Rücken von Drachen, Pegasi oder riesigen Faltern. Außerdem könnt ihr mit dem Schiff reisen.

Wann kommt das MMORPG raus? Nach der langen Funkstille im ODIN: Valhalla Rising wird das MMORPG wohl noch dieses Jahr veröffentlicht werden. Die Entwickler haben im neuen Trailer bereits das Datum für die Veröffentlichung der Vorregistrierungsphase genannt: den 3. April 2025. Wenn es so weit ist, könnt ihr euch auf der Website der Entwickler (via odinvalhallarising.kakaogames.com) anmelden.

Es ist zwar noch nicht bekannt, wann der eigentliche Release stattfinden wird, es ist aber stark davon auszugehen, dass es noch in diesem Jahr sein wird. Im vergangenen Jahr sind einige neue MMOs erscheinen, welche das sind erfahrt ihr hier: MMOs und Multiplayer-Spiele 2024: Das ist erschienen