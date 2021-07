Neues MMORPG Odin ist super erfolgreich, soll über 11 Millionen € in 2 Tagen eingespielt haben

Beim Gameplay habt ihr ein flottes Tab-Targeting System, das an Guild Wars 2 erinnert. Alternativ dazu gibt’s aber auch den obligatorischen Auto-Play-Modus, in denen euer Wikinger, der einer von 4 Klassen angehört, von allein die Gegner kloppt.

Im Spiel geht es darum, die alten nordischen Götter in einer Wikinger-Welt zu bekämpfen. Ihr bekommt also eine Mischung aus Wikinger-Flair und typisch asiatischen Stilelementen präsentiert.

Das sind umgerechnet über 11 Millionen Euro. Außerdem setzte sich das Spiel an die Spitzenposition in Verkaufsrating bei Google Play.

Wie erfolgreich ist Odin? Das Mobile-MMORPG Odin: Valhalla Rising erschien am 29. Juni 2021 in Südkorea und ging dort sprichwörtlich durch die Decke. Schon 48 Stunden nach Release soll das Spiel laut der koreanischen Seite game.mk.co.kr schon über 15. Milliarden koreanische Won eingespielt haben.

