28 Jahre altes MMORPG aus Deutschland bekommt erstmals eine neue Klasse

Der Kampf um Mittelerde in einer neuen Dimension – das kostenlose MMORPG „Der Herr der Ringe Online“ entführt die Spieler in die von J. R. R. Tolkin geschaffene...

Ashes of Creation ist ein Sandbox-Fantasy-Online-Rollenspiel, das von Intrepid Studios entwickelt wird. In dem Studio sind viele ehemaligen Entwickler des gecan...

Mit dem Old-School-MMORPG Pantheon: Rise of the Fallen, will das Studio Visionary Realms zurück zu den Tagen von Klassikern wie Everquest 1. Pantheon soll also ...

Throne and Liberty hieß ursprünglich Lineage Eternal und sollte an den großen Erfolg der Spielereihe von NCSoft anknüpfen. 2017 wurde das MMORPG, das fast ferti...

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Falls ihr einen launigen, aber informativen Rundumschlag zum Thema Online-Rollenspiele sucht, schaut unbedingt hier vorbei: Report, Kolumnen, Talks und die Top-Liste der besten MMORPGs aller Zeiten – das war die Themenwoche von MeinMMO

Was ist sonst noch passiert? Wusstet ihr, dass das MMORPG Tibia seit Release im Januar 1997 nicht einmal eine neue Klasse erhalten hat? Genau das wird sich am 8. April 2025 ändern. Denn dann landet mit dem Monk die fünfte sogenannte Vocation auf den Liveservern. Mehr Infos zum Mönch findet ihr auf tibia.com . Den ersten Gameplay-Trailer findet ihr im Folgenden.

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in zwei Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Freut euch auf eine historische Premiere in Tibia, viele Oster-Events, neue Updates und informative Roadmaps.

