Das sind die 6 MMORPGs mit der besten Wirtschaft, in denen ihr zum reichen Händler werden könnt

Egal, ob Themepark oder Sandbox, viele MMORPGs haben ein Handelssystem, das mal mehr und mal weniger wichtig ist. In dieser Liste findet ihr die MMORPGs, in denen ihr das Dasein als Händler wirklich ausleben könnt.

Nach welchen Kriterien wurde diese Liste erstellt? Diese Liste zeigt euch die MMORPGs in denen ihr euch als Händler am besten ausleben könnt. Dabei richtet sich die Liste nicht nach den Crafting-Systemen oder Lifeskills, sondern daran, wie gut der Markt ins MMORPG eingebaut ist und was man als Händler jeweils erreichen kann.

EVE Online

Worum geht es in diesem Spiel? EVE Online ist ein Sandbox-MMORPG, das euch in ein gewaltiges, persistentes Universum voller Möglichkeiten eintauchen lässt. In einer fernen Zukunft übernehmt ihr die Kontrolle über euer eigenes Raumschiff und bestimmt selbst, welchen Weg ihr einschlagen wollt.

Der Fokus liegt auf komplexen Wirtschaftssystemen, tiefgehender Politik und gewaltigen PvP-Schlachten im All. Doch auch das PvE bietet reichlich Abwechslung – von Missionen über Erkundung bis hin zu großangelegten Kampfeinsätzen. Besonders interessant ist das Skillsystem: Statt durch Erfahrungspunkte zu leveln, trainiert ihr eure Fähigkeiten in Echtzeit.

Seit der Einführung des Free2Play-Modells im November 2016 verzeichnet EVE Online einen stetigen Zustrom neuer Spieler. Durch regelmäßige Erweiterungen und Content-Updates bleibt das Spiel dynamisch und spannend. Immer wieder sorgen Verrat, Machtkämpfe und politische Intrigen für unerwartete Wendungen.

Wie gut ist die Wirtschaft von EVE Online? Die Wirtschaft von EVE Online ist äußerst komplex und wird fast vollständig von den Spielern gesteuert. Vom Abbau von Rohstoffen bis zum Bau und Handel von Schiffsmodulen – fast alles im Spiel kommt von der Spielergemeinschaft. Das Marktsystem ist dynamisch und frei, wobei Angebot und Nachfrage die Preise bestimmen. Besonders lukrativ sind Handelszentren wie Jita, in denen Spieler durch klugen Handel und Logistik hohe Gewinne erzielen können.

Ein einzigartiges Merkmal ist, dass alles, was verloren geht, dauerhaft verloren ist – sei es ein Raumschiff oder wertvolle Ressourcen. Das sorgt für eine konstante Nachfrage. Zudem spielt Logistik eine große Rolle, da große Entfernungen und schwierige Routen für den Transport von Waren eine Herausforderung darstellen. Politische Machtkämpfe und Konflikte zwischen Allianzen beeinflussen ebenfalls die Wirtschaft, da sie die Kontrolle über Ressourcen und Handelsrouten übernehmen.

Insgesamt bietet EVE Online eine tiefgehende und lebendige Wirtschaft, die durch den Handel, die Logistik und das Verhalten der Spieler stets in Bewegung bleibt. Die Wirtschaft im MMORPG reicht inzwischen so weit, dass es eine Excel-Integration gibt.

