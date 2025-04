Blizzard hat nie ein World of StarCraft gemacht, jetzt könnte das MMORPG tatsächlich Realität werden

Chef von Path of Exile 2 sagt genau das, was ARPG-Fans hören wollen, will quasi durchgehend Content

MMORPG Ashes of Creation will noch realistischer sein – Zeigt tolle Wettereffekte und Jahreszeiten

Ashes of Creation: Das Wichtigste zu dem MMORPG in 49 Sekunden

Wie bereits am Anfang erwähnt, sind das alles nur vorgestellte Ideen der Entwickler. Was genau aus dem StarCraft-Franchise wird, liegt am Ende bei Blizzard.

Trotz über 500 Stunden in Souls-Spielen hat mich The First Berzerker: Khazan gebrochen

Chef von Path of Exile 2 sagt genau das, was ARPG-Fans hören wollen, will quasi durchgehend Content

Jeder StarCraft-Fan hat schon mal zu World of Warcraft geschaut und sich gefragt: Wann bekommt mein Lieblings-Franchise von Blizzard endlich ein MMORPG? Mit etwas Glück kann diese Wunschvorstellung in einigen Jahren Realität werden.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to