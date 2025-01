Wie geht es The First Decendant 2025? Der Loot-Shooter wirkte im Sommer doch so stark auf Steam

Am 30. Juni 2024 erschien The First Descendant auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X. Der Loot-Shooter wirkte überraschend stabil und versprach eine langfristige Präsenz. Er erreichte positive Wertungen und gute Spielerzahlen auf Steam. Nachdem der Loot-Shooter erst abgestraft wurde, entdeckten viele, dass er doch mehr zu bieten hatte als gedacht. Der kostenlose SF-Shooter von Nexon konnte sogar im Monat nach dem Release noch viele Spiele halten. Wie geht es ihm 2025?

Das war das Besondere an The First Descendant:

Der Shooter The First Descendant hatte zum Release keinen guten Ruf. Viele hatten das Spiel als „billige Ware aus Asien“ abgetan. Diese Spiele gelten oft als grindy und zu hart monetarisiert, für den westlichen Geschmack. Doch über Mund-zu-Mund-Propaganda entwickelte sich The First Descendant zu einem überraschenden Sommer-Hit auf Steam

Die Spielerzahlen entwickelten sich gut und die Stimmung war einen Monat nach Release solide: Noch im August 2024, einen Monat nach dem Start, hatte das Spiel 115.700 Spieler in der Spitze auf Steam.

Ein Journalist hatte sogar sein vorher so hartes Urteil über den Shooter korrigiert: Er fand das Spiel jetzt viel besser als zu Release gedacht. Schrieb, er sei geradezu besessen von der Suche nach Loot. The First Descendant profitierte offenbar davon, dass es mit Destiny 2 nach unten ging und bei Anthem und The Division schon lange nichts mehr los war.

Spielerzahlen brechen mit etwas Verzögerung dann doch ein

Hielt der Hype an? Nein, The First Descendant konnte nach einem starken August, als die Season 1 startete, und einem ganz ordentlichen September 2024 dann nicht mehr die Spielerschaft halten.

Ungefähr nach der Hälfte der Season 1 scheint die Luft bei The First Descendant raus gewesen zu sein. Denn die Season 2 startete erst Anfang Dezember, aber ab Oktober brachen die Spielerzahlen schon ein.

Schon im Oktober war man auf 15.880 Spieler im Schnitt und 35.000 in der Spitze gefallen. Im November hatte man den Tiefpunkt erreicht: Mittlerweile ist man bei etwa 10.000 Spielern angekommen, die im Durchschnitt auf Steam online sind.

Das Spiel hatte 5 schlechte Monate, in denen man Spieler verlor, nur im Dezember 2024 konnte man einige Spieler dazugewinnen, aber das war kein bleibender Erfolg. Die Season 2 startete am 5. Dezember und brachte neue Descendants in den Shooter, konnte den Abwärtstrend aber nicht nachhaltig stoppen.

19 von 20 Spielern, die The First Descendant zum Release spielten, sind 2025 weg

Was ist das Problem? Das Problem ist die Weiterentwicklung über den initialen ersten Kick hinaus. Im Endgame geht dem Spiel die Motivation und die Puste aus.

Es ist offenbar vorgesehen, dass man mit einer neuen Saison wieder viel Zeit in neue Charaktere investiert, damit sie auf das Niveau des letzten Charakters erreichen. Doch die Frage ist, warum sich Spieler immer wieder den langwierigen Aufstieg zumuten sollten? Das fragt Paul Tassi auf Forbes.

Er urteilt: The First Descendant sei kein schlechtes Spiel, habe aber nicht herausgefunden, wie man Spieler langfristig bindet und motiviert. Die Spielerzahlen bei Steam scheinen ihm recht zu geben.

The First Descendant hat seit dem Release 96 % seiner Spieler verloren – nur noch einer von zwanzig, die im Juli 2024 spielten, spielt im Januar 2025 immer noch. Die Ablösung für The First Descendant ist aktuell offenbar, der Hero-Shooter Marvel Rivals: Marvel Rivals hat täglich über 400.000 Spieler auf Steam – Erklärt jetzt, wie es dabei bleiben soll